Reforços que custaram R$ 120 milhões ao Botafogo ainda não atuaram no Brasileirão

O Botafogo já investiu cerca de R$ 500 milhões no elenco para esta temporada. No entanto, alguns desses jogadores ainda não conseguiram uma sequência no time titular sob o comando de Renato Paiva. Em quatro rodadas do Brasileirão, cinco dos 11 reforços para 2025 nem sequer entraram em campo. Juntos, eles somam R$ 118,7 milhões em investimentos, parcelados pela SAF ao longo dos próximos anos.

Ainda não estrearam pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro o goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e os atacantes Elias Manoel, Rwan Cruz e Nathan Fernandes. Sem renovar com Tiquinho Soares e com Igor Jesus iniciando a temporada abaixo do esperado — embora já comece a recuperar o bom futebol —, o clube contratou atacantes que, até agora, não ganharam minutagem na competição mais longa do ano.

Pouco depois do anúncio, Nathan Fernandes sofreu uma contusão. Renato Paiva chegou a relacionar os demais, mas optou por outras alternativas. Desde a chegada do treinador, o Botafogo disputou seis partidas entre Libertadores e Brasileirão. Até o momento, apenas Léo Linck e David Ricardo ainda não entraram em campo.

Valores investidos pelo Botafogo em reforços

Léo Linck (goleiro) – US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões)

David Ricardo (zagueiro) – US$ 1,8 milhão (R$ 11 milhões)

Nathan Fernandes (atacante) – US$ 7,5 milhões (R$ 42,9 milhões)

Rwan Cruz (atacante) – 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões)

Elias Manoel (atacante) – US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões)

O Botafogo contratou ao todo 11 atletas e ainda tentou, sem sucesso, a chegada de mais um zagueiro. Renato Paiva atualmente trabalha com um grupo de cerca de 32 jogadores. Em campo, o time não vence há duas rodadas no Brasileirão e terá pela frente o Atlético-MG, domingo (20), no Mineirão.