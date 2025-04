Abel ganha ‘reforço’ e pode fazer mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fortaleza

O Palmeiras deve ter uma novidade para enfrentar o Fortaleza, no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (18), Lucas Evangelista participou do treino na Academia de Futebol junto com o elenco alviverde. Assim, pode ser reforço na lista de relacionados.

Weverton também não deve ser problema para o confronto no Castelão. O goleiro, que sofreu um entorse no tornozelo logo no primeiro minuto de jogo contra o Internacional, treinou com os demais jogadores e deve ser titular.

LEIA TAMBÉM: Gómez comenta ascensão do Palmeiras no início do Brasileiro: ‘Não tem segredo’

O Verdão está em uma maratona de jogos fora de casa. Jogou em Porto Alegre (RS) na quarta-feira, agora vai para Fortaleza (CE) e, na quinta-feira (24), enfrentará o Bolívar, na Bolívia, pela Libertadores.

Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira pode promover um rodízio para preservar alguns jogadores, pensando na gestão de minutos do plantel para a sequência da temporada.

Um possível time para enfrentar o Laion no domingo tem: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Palmeiras soma dez pontos em quatro rodadas neste início de Brasileiro. Assim, o Alviverde está na segunda colocação, atrás do Flamengo no saldo de gols.

Fortaleza e Palmeiras medem forças pela quinta rodada do Brasileirão no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Castelão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.