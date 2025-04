Igor Rabello se recupera de lesão e volta a ser opção no Atlético em momento crucial

Cuca vai ganhar uma opção importante no setor defensivo para os próximos jogos do Atlético. Trata-se de Igor Rabello, que se recuperou de um edema na coxa direita. Ele já deve ser relacionado para o confronto contra o Botafogo, que ocorre no domingo (20), às 16h, no Mineirão.

O atleta ficou mais de uma semana sem participar dos treinos, motivo pelo qual deve ficar como opção no banco de reservas contra o time carioca no jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Igor Rabello volta em momento importante para o Atlético

Embora Lyanco e Júnior Alonso não tenham agradado no duelo contra o Peixe na Vila Belmiro, Cuca deve insistir com a dupla de zaga em busca de um melhor entrosamento. O fraco desempenho dos zagueiros na última rodada ligou um sinal de alerta no Galo.

Assim, Igor Rabello volta a ser opção em um momento crucial do Galo. Até o momento, o time não venceu no Campeonato Brasileiro e é o lanterna com apenas um ponto. A defesa sofreu seis gols em quatro jogos. Rabello, aliás, ainda não entrou em campo nesta edição do Brasileiro. Ele fez parte da relação para o primeiro jogo, mas não saiu do banco naquela oportunidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.