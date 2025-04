Jornalistas debatem saúde mental após recusa de Tite ao Corinthians: ???Não é tema só para fracassados???

A mudança de ideia de Tite ao optar por não assumir o comando do Corinthians foi um episódio inesperado. Isso porque o treinador estava em negociações avançadas para retornar ao Timão, clube que tem maior identificação em sua carreira. Afinal, em sua terceira passagem pela equipe, conquistou os principais títulos em sua trajetória profissional.

Por meio de uma postagem nas redes sociais de seu filho, Matheus Bachi, a informação é de após conversar com familiares, o treinador preferiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde física e mental.

Assim, tal cenário tornou-se assunto dos programas esportivos. O narrador Gustavo Villani, que compôs a bancada da edição desta terça-feira (22) do programa “Redação SporTV”, fez uma reflexão sobre o contexto em que o comandante se encontra.

“E o Tite tem a carreira em risco aos 63 anos, campeão em todos os clubes, de todos os títulos possíveis que disputou, de campeonato estadual a campeão do mundo. E aos 63 anos, descansando em casa, teve uma crise de ansiedade de ontem para hoje (terça-feira, dia 22 de abril) e pede uma pausa para cuidar da saúde mental, que ele tem em comum outra grande notícia do dia”, indicou o locutor.

Comparação entre caso de Tite e de campeã olímpica

Posteriormente, ele ainda usou a ginasta Rebeca Andrade como exemplo de outro personagem esportivo que sofreu com a saúde mental.

“A Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica da nossa história e aí, independente de gênero, entre homens e mulheres, aos 25 anos, em seu auge, no discurso dela de premiação, ela agradece a Aline, a terapeuta dela. Então, saúde mental para jovens e adultos, ambos consagrados, em diferentes segmentos, atleta e como treinador, eu acho que é uma pauta importantíssima”, complementou Villani

Por fim, o apresentador Marcelo Barreto constatou que o prejuízo à saúde mental não se limita a pessoas que são consideradas frustradas.

“Adorei a sua comparação porque mostra que o tema da saúde mental não tem idade e não é um tema para fracassados. As pessoas que são capazes das maiores conquistas também podem lidar com os fantasmas da saúde mental”, finalizou o jornalista.

Posicionamento do Corinthians

Fontes garantem ao ‘ge’ que a cúpula paulista recebeu a notícia com surpresa. Isso porque o clube contava com assinatura do técnico nesta terça-feira (22), às vésperas do confronto na Sul-Americana. Contudo, de acordo com ‘O Globo’, Adenor Bachi teve uma crise de ansiedade nesta madrugada e concluiu que não se sentia apto para iniciar um novo trabalho. A diretoria recebeu a notícia logo cedo.

A escolha de Tite de se afastar do esporte acontece após sua última passagem pelo Flamengo, onde enfrentou críticas e terminou demitido. Ainda assim, o treinador mantinha prestígio com parte significativa da torcida do Corinthians e era visto por dirigentes como nome ideal para reorganizar o time após a saída de Ramón Díaz.

