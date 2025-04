Corinthians perde mandos por confusão na final do Paulista; Abel é suspenso

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) puniu Corinthians e Palmeiras pelos incidentes provocados no segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Na ocasião, a partida foi paralisada por conta de sinalizadores, objetos atirados no campo e uma briga entre os jogadores.

O Corinthians perdeu dois mandos de campo e terá que jogar duas partidas do próximo Paulista sem público na Neo Química Arena. O TJD entendeu que o Timão deixou de tomar providências capazes de prevenir. Além de permitir desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

Entre os jogadores, José Martínez recebeu uma punição de quatro jogos pela participação na briga. Já Rodrigo Garro pegou um gancho de uma partida. Pelo lado palmeirense, o goleiro Marcelo Lomba ficará de fora de cinco partidas por conta de agressão física na confusão.

Abel Ferreira acabou sendo punido por sua expulsão. No lance do pênalti marcado para o Palmeiras, o treinador reclamou muito, pedindo o cartão vermelho à Félix Torres. De acordo com a súmula, o português protestou com as seguintes palavras: “Vocês têm que ver direito, e tudo contra nós, isso é absurdo, tais a roubar”. Por conta disso, o técnico recebeu uma suspensão de quatro partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.