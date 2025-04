Porto perde e fica sem chances de título no Português

O Porto perdeu por 2 a 0 para o Estrela Amadora neste sábado (26), fora de casa, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Português 2024/2025. Kikas, no primeiro tempo, e Alan Ruiz, no segundo e de pênalti, deram números no Estádio José Gomes.

Com o resultado, o Porto deu adeus às chances de título e segue estacionado em quarto lugar, com 62 pontos. Sporting lidera, com 72, a três rodadas do fim, com o arquirrival Benfica igualado na pontuação, mas atrás nos critérios de desempate. Os times, inclusive, se enfrentarão no dia 10 de maio, pela penúltima rodada. O Braga, ainda com chances remotas, completa o G4, com 64. O Estrela Amadora, por sua vez, chegou a 29, abriu cinco do Z3 e respirou na briga contra a degola.

Autor do segundo gol do Estrela Amadora, o argentino é velho conhecido do torcedor brasileiro, principalmente do Sport, afinal, defendeu o Leão entre 2023 e 2024, com 6 gols em 46 jogos. O meia, inclusive, rodou por times da América do Sul e pasosu também pelo Sporting de Lisboa.

Aliás, falando em futebol brasileiro, dois jogadores atuaram pelo Porto: o atacante Pepê, ex-Grêmio, foi titular, mas foi substituído no segundo tempo. Inclusive, quem entrou na etapa complementar foi o meia William Gomes, que deixou o São Paulo neste início de ano. Por outro lado, outros dois brasileiros entraram em campo pelo Estrela Amadora: Léo Cordeiro e Rodrigo Pinho.

Temporada ruim do adversário do Palmeiras

O Porto entra em campo agora para tentar assegurar o terceiro lugar, que dá vaga na Liga Europa da temporada que vem, enquanto o quarto lugar disputa a Liga Conferência. Os dois primeiros garantem vagas na Liga dos Campeões. Os Dragões também precisam manter a competitividade para fazer bonito no Mundial de Clubes. O primeiro jogo, aliás, será contra o Palmeiras, no dia 15/6.

O Porto, vale lembrar, não faz boa temporada. A equipe até conquistou a Supercopa de Portugal, em agosto. No entanto, os Dragões foram eliminados na Taça de Portugal, na Taça da Liga de Portugal e na Liga Europa.

Jogos da 31ª rodada do Português

Sexta-feira, 25 de abril

Famalicão 1 x 1 Braga

Santa Clara 2 x 0 Arouca

Gil Vicente 1 x 0 Farense

Sábado, 26 de abril

Estrela Amadora 2 x 0 Porto

Domingo, 27 de abril

Moreirense x Nacional, às 11h30

Vitória SC x Rio Ave, às 14h

Benfica x AVS, às 14h

Boavista x Sporting, às 16h30

Segunda-feira, 28 de abril

Casa Pia x Estoril, às 20h15

