Contra o CSA, Mano ensaia manter base titular do Grêmio do último jogo

Mano Menezes ensaia a manutenção da base do time do Grêmio que empatou com o Vitória, no último domingo (27), para o embate contra o CSA. Assim, o técnico pretende realizar apenas uma alteração na equipe. A entrada de João Pedro no lugar de Igor Serrote na lateral direita. O treinador esboçou o Imortal que entrará em campo no último treino de preparação, nesta terça-feira (29), em Salvador.

Em seus ajustes finais, o comandante promoveu uma atividade coletiva com os 11 iniciais que enfrentarão o CSA, nesta quarta-feira (30). O atacante Aravena, que era dúvida por incômodos musculares na coxa direita, provavelmente será poupado.

Exames de imagem não constataram a lesão, mas pelo prazo curto entre os compromissos do Grêmio, a decisão será por poupá-lo. Até mesmo pela falta de condições ideais. Mesmo que não estivesse sendo titular, Aravena era o substituto imediato de Cristian Olivera. Com isso, Mano terá dois atletas oriundos da base como alternativas ao uruguaio: André Henrique e Alysson.

Deste modo, o provável 11 inicial deve ser: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Cristaldo; Cristian Olivera e Braithwaite.

Grêmio prioriza Copa do Brasil antes de confronto direto pelo Brasileirão

A delegação do Tricolor Gaúcho viaja para Maceió, ainda nesta terça-feira (29), onde enfrentará o CSA, no dia seguinte. A partida ocorrerá, às 21h30, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Havia a chance do Imortal preservar a maioria dos seus titulares. Até porque o adversário alagoano é considerado o mais frágil da sequência que o time terá pela frente.

Na sequência, o Grêmio ainda encara o Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que se configura como um confronto decisivo. Afinal, as duas equipes estão na zona de rebaixamento.

O jogo ocorrerá no próximo domingo (04/05), na Arena. Posteriormente, o Tricolor gaúcho voltará suas atenções para a Sul-Americana, pois medirá forças com o Atlético Grau, no Peru, na próxima quarta-feira (07/05).

