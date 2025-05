Gómez marca, Palmeiras bate Ceará no Castelão e abre vantagem na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), e abriu uma grande vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, de cabeça, marcou o gol da vitória na Arena Castelão e acabou com a invencibilidade do Vozão em casa, que durava desde agosto de 2024.

Dessa maneira, o Palmeiras leva uma grande vantagem para o jogo da volta, no Allianz Parque. Isto porque o time comandado pelo técnico Abel Ferreira avança para as oitavas de final em caso de um empate em casa. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 22 de maio, às 19h30.

O Ceará entrou na Copa do Brasil ainda na primeira fase e passou por Sergipe e Confiança nas fases anteriores. Por outro lado, o Palmeiras fez sua estreia na competição nesta quarta-feira.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante disputado e marcado por muitas faltas, mas ainda assim teve boas chances de gol. O Ceará começou melhor e, aos 18 minutos, teve a primeira oportunidade. Após um bate-rebate na área, Pedro Henrique apareceu livre, mas chutou para fora. O Palmeiras só assustou aos 29 minutos, quando Vitor Roque aproveitou um desarme na entrada da área e finalizou com perigo, mas a bola saiu.

Depois de tantas faltas, o Verdão aproveitou uma delas. Aos 33 minutos, Estêvão cobrou falta na área e encontrou Gustavo Gómez, que cabeceou firme para abrir o placar. Com a vantagem, o Palmeiras cresceu no jogo e quase ampliou aos 42. Felipe Anderson arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga, mas Fernando Miguel a fazer uma grande defesa.

A partida seguiu muito disputada fisicamente no segundo tempo, com número alto de faltas, mas com poucas chances claras de gol. As melhores oportunidades aconteciam após erros individuais e, na primeira delas, Pedro Raul colocou Weverton para trabalhar em boa finalização de fora da área. O Ceará cresceu na partida e Lucas Mugni finalizou com perigo, mas a bola saiu. Por outro lado, o Palmeiras só conseguiu equilibrar o jogo após algumas alterações, principalmente com a entrada de Paulinho, que foi o jogador mais perigoso do Verdão na segunda etapa.

Contudo, o número de faltas prejudicou o andamento do jogo e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

CEARÁ 0X1 PALMEIRAS

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 30/4/2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília).

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE).

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos, aos 30′ do 2t), Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço, aos 30′ do 2t), Diego (Lelê, aos 40′ do 2t), Lucas Mugni (Matheus Araújo, aos 40′ do 2t); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Guilherme, aos 30′ do 2t). Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos, aos 40′ do 2t), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan, aos 40′ do 2t); Estêvão (Paulinho, aos 20′ do 2t), Facundo Torres (Piquerez, aos 25′ do 2t) e Vitor Roque (Maurício, aos 20′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira.

Gol: Gustavo Gómez, aos 33′ do 1t (0-1);

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE).

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE).

VAR: Marco Fazekas Ferreira (MG).

Cartões amarelos: Lucas Mugni, Pedro Henrique, Willian Machado (CEA); Estêvão, Giay, Emiliano Martínez, Maurício (PAL).

