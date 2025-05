Paiva chega a dez jogos pelo Botafogo e tem somente um ???intocável???

Renato Paiva, nesta terça-feira (30), chegou à décima partida como treinador do Botafogo. São quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, números que correspondem a um aproveitamento de 46,6%. Se a cifra ainda não é satisfatória, pelo menos, o time engatou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Capital por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo encontro de ida da terceira fase desta edição da Copa do Brasil.

O técnico, alternando do 4-2-1-3 para o 4-3-3 ou até 4-4-2, vai tentando implementar sua identidade na equipe. Ele, assim, já tem algumas escolhas claras. Por exemplo, nestes dez compromissos, selecionou apenas um jogador para ser o “intocável”. O volante Gregore disputou todas as partidas com Paiva (leia mais abaixo). No entanto, está suspenso e não enfrenta o Bahia, no próximo sábado (3), às 21h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Vai, portanto, perder a sequência.

“Gosto de uma formação com 11 atacantes, onde até meu goleiro ataca. Começamos com o 4-2-3-1, aproveitando o que vinha sendo feito. Depois quis variar com um 4-3-3, quando o De Paula jogava com o Freitas e o Gregore. Agora, queremos aproveitar algo mais arrojado. Aproveitar as características dos jogadores que temos e que não temos, algo que também nos leva a tomar estas decisões e, obviamente, a encontrar aqui um triângulo de sistemas que confundam um pouco os nossos adversários”, explicou Paiva.

Com Paiva e Gregore “100%”, o Botafogo, diante de lesões, suspensões e escolhas do próprio treinador, repetiu os 11 iniciais duas vezes, contra o Palmeiras e Bragantino, no Allianz Parque e Nabi Abi Chedid, respectivamente, pelo Brasileirão.

O elenco entende Paiva?

A grande questão, porém, é saber se o elenco já assimilou as ideias do comandante. Afinal, na semana passada, em La Plata, depois da derrota para o Estudiantes por 1 a 0, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o atacante Martins deixou escapar que os jogadores estavam se esforçando para entender os conceitos do português. Sete dias depois, a equipe retornou ao Colosso do Subúrbio com dois triunfos, marcando seis gols e não sofrendo nenhum. E agora?

“De pouco em pouco. Com pouco tempo de treino e intervalos para os jogos, as partidas nos trazem a confirmação do que treinamos. Cada vez mais sinto os jogadores vendo nossas ideias. Não tem a ver com mudança de sistema, tem a ver com obsessão do jogo e a capacidade de tomar decisões. Portanto, como eu acredito muito que cada vez mais eles conhecem o jogo, interpretam melhor os diferentes sistemas. É por esse caminho que seguimos trabalhando”, respondeu o treinador à pergunta do Jogada10.

Uma das lideranças do elenco, o lateral-esquerdo Telles, pouco antes, ainda no Engenho de Dentro, havia corroborado a argumentação do treinador.

“Toda equipe quer fazer muitos gols. O importante, contudo, é ganhar. Todo mundo deseja bater o Botafogo, equipe campeã das maiores competições no ano passado. Os rivais sabem como gostamos de jogar. Há muito estudo. Hoje (quarta), por exemplo, o Capital fez uma linha de cinco. Precisamos, então, de paciência e de rodar a bola de um lado para o outro. Mas estamos criando. Uma vez o goleiro pega. Na outra, bate na trave. É o detalhe. O grupo é unido e acredita muito no trabalho do Paiva”, colocou o defensor.

Escalações do Botafogo com Paiva

Palmeiras 0 x 0 Botafogo

John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Artur, Savarino e Jesus

Universidade de Chile 1 x 0 Botafogo

John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Santi, Martins e Jesus

Botafogo 2 x 0 Juventude

John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Freitas e De Paula; Artur, Savarino e Jesus

Botafogo 2 x 0 Carabobo

John; Ponte, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Savarino; Santi, Artur e Mastriani.

Bragantino 1 x 0 Botafogo

John; Vitinho, Jair, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Savarino, Artur e Jesus.

Botafogo 2 x 2 São Paulo

John; Vitinho, Barboza, Jair e Cuiabano; Gregore, Freitas e Savarino; Martins, Artur e Jesus

Mineiro 1 x 0 Botafogo

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore, Freitas e Savarino; Artur, Martins e Jesus

Estudiantes 1 x 0 Botafogo

John; Ponte, Barbosa, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e De Paula; Savarino, Artur e Jesus

Botafogo 2×0 Fluminense

John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore e Freitas; Savarino e Martins; Jesus e Mastriani

Botafogo 4×0 Capital

Linck, Ponte, Barbosa, Barboza e Telles; Gregore e Allan; Jeffinho e Artur; Rwan e Mastriani

Titulares com Renato Paiva

1) Gregore – 10/10

2) Freitas – 9/10

John – 9/10

Barboza – 9/10

3) Jesus – 8/10

Artur – 8/10

Jair – 8/10

Savarino – 8/10

4) Vitinho – 7/10

5) Telles – 6/10

6) De Paula – 5/10

7) Cuiabano – 4/10

Martins – 4/10

7) Ponte – 3/10

Mastriani – 3/10

8) Barbosa – 2/10

Santi – 2/10

9) David Ricardo – 1/10

Allan – 1/10

Jeffinho – 1/10

Rwan – 1/10

Linck – 1/10

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.