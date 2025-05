São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo coloca sua invencibilidade a prova nesta sexta-feira (02/5), quando enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, apesar de ainda não ter perdido na competição, está na 10° colocação, já que empatou cinco jogos e venceu apenas um. Em contrapartida, o Leão do Pici, após triunfar na primeira rodada da competição em cima do Fluminense, não venceu mais e está na 15° colocação, próximo da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem uma longa lista de desfalques, mas pode ter três retornos importantes. Alan Franco, que deixou o duelo contra o Náutico com dores no pé esquerdo, treinou normalmente com o elenco e deve estar à disposição do treinador. Assim como Ferreirinha, que participou das atividades sem restrições após ser preservado por conta de uma sobrecarga muscular. Além disso, Lucas Moura, que está recuperado trauma no joelho direito, mais uma vez treinou com bola e vive a expectativa de retornar à lista de relacionados. Contudo, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar, Calleri, Henrique Carmo e Igor Vinícius estão no departamento médico e seguem fora de combate.

Como chega o Fortaleza

Já pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá um desfalque certo. Afinal, Titi foi expulso contra o Sport e cumpre suspensão nesta sexta. Com isso, o treinador tem ainda para a zaga: David Luiz, Gustavo Mancha, Kuscevic e Gastón Ávila. Em contra partida, Brítez, Moisés, Tinga e Diogo Barbosa seguem no departamento médico. Por fim, no setor ofensivo, Breno Lopes e Marinho devem compor o ataque ao lado de Lucero. Contudo, o grande objetivo da equipe é voltar a vencer, já que não triunfa na competição desde a primeira rodada do torneio de pontos corridos.

SÃO PAULO X FORTALEZA

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 01/5/2025 (sexta-feira), às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Ruan (Alan Franco), Ferraresi (Sabino) e Wendell; Alisson, Bobadilla e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Luciano (Ferreira) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Rossetto, Martínez; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

