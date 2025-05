Inter precisa se aprimorar para encarar sequência fora de casa

Os quatros jogos consecutivos em Porto Alegre foram essenciais para o Inter fazer uma avaliação do que precisa manter e aprimorar. Nas cinco partidas em casa o time teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades para construir um cenário favorável tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

Desta forma, maio será determinante para o Internacional definir sua situação em ambos os torneios. Inclusive, logo no começo o time vai encarar quatro duelos consecutivos como visitante. Na sequência que teve em Porto Alegre, o time demonstrou espírito aguerrido e evitou um cenário pior. Especialmente quando conseguiu reagir e arrancar um empate contra o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio, pela Libertadores.

Já diante do Maracanã, do Ceará, pela partida da terceira fase da Copa do Brasil, mesmo com atuação sem tanta inspiração, o Inter não desistiu. Assim, conseguiu marcar o gol da vitória nos acréscimos. Outro ponto elogiável foi que o Colorado teve sucesso em manter uma organização. Mesmo na derrota para o Palmeiras, o time se mostrou competitivo.

Aprimorar a pontaria e ser mais atento no início dos jogos

Mas o Internacional precisa de alguns ajustes. Entre eles, melhorar a eficiência para converter chances. Além disso, o desempenho no começo de alguns duelos foi irregular. Principalmente no empate com o Nacional, do Uruguai, e a vitória de virada sobre o Juventude, pelo Brasileirão.

O Inter provou capacidade de reação, mas há um risco de não ter esse mesmo sucesso contra oponentes mais qualificados que enfrentará neste período como visitante. Terá pela frente Corinthians – neste sábado (3), às 18h30, na Neo Química Arena – e Botafogo pelo Brasileiro, com a possibilidade de encostar nos líderes. Pela Libertadores voltará a medir forças com o Atlético Nacional e Nacional, na Colômbia e no Uruguai, respectivamente.

O time de Roger Machado está na sexta colocação no Brasileirão com nove pontos.

