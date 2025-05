Ex-Manchester City se reinventa em nova carreira e lidera marca de R$ 85 milhões

A trajetória de Reece Wabara, que iniciou sua carreira no futebol profissional como lateral-direito, hoje é uma das mais emblemáticas transformações entre atletas britânicos. Revelado pelo Manchester City, ele chegou a atuar pela equipe principal em 2011. Contudo, depois de empréstimos e passagens por clubes como Doncaster Rovers e Barnsley, optou por se aposentar dos gramados em 2017, aos 26 anos.

Mesmo durante sua jornada no futebol, o inglês já demonstrava interesse por outros caminhos profissionais. Com apoio de seu amigo Lewis Morgan, cofundador da marca de moda feminina ‘PrettyLittleThing’, Wabara fundou a ‘Manière De Voir’ em 2013. A empresa começou de forma modesta, com o ex-atleta equilibrando suas atividades entre os treinos e a operação da marca, quando ele ainda a conduzia diretamente do próprio quarto.

A ‘Manière De Voir’ apresenta uma proposta baseada em aliar estilo moderno e preços acessíveis e rapidamente conquistou espaço no competitivo mercado britânico. Celebridades como o boxeador Anthony Joshua e o atacante Raheem Sterling, por exemplo, apareceram usando as roupas da marca pouco depois. O crescimento ocorreu de forma expressiva, a ponto de valer um preço estimado de 85 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual).

A expansão da marca incluiu, em 2023, a inauguração da primeira loja física em Londres. Posteriormente, em 2024, a ‘Manière De Voir’ também estabeleceu sua presença em Nova York, consolidando sua expansão internacional. O modelo de negócio adotado por Wabara prioriza o controle absoluto da cadeia de produção e distribuição, o que lhe permite manter os preços competitivos e a qualidade das peças.

Reece Wabara no cenário nacional

Atualmente, Wabara figura na 33ª colocação da lista do ‘The Times’ entre os jovens mais ricos do Reino Unido. O ex-jogador detém uma renda anual estimada em 130 mil euros. Embora o valor pareça modesto em comparação à avaliação da empresa, o ele mantém a maior parte de seu patrimônio reinvestido no negócio.

“Com o futebol, aprendi sobre disciplina e trabalho em equipe. Mas foi fora de campo que encontrei minha verdadeira paixão”, declarou Wabara em entrevistas recentes. Segundo ele, a transição não foi fácil, porém, contou com um planejamento minucioso desde os seus primeiros anos como profissional.

“Sabia que a carreira de jogador tinha prazo de validade. Precisava me preparar para o que viria depois”, disse.

A decisão de deixar o futebol não foi motivada por lesões ou falta de oportunidades, mas sim pelo claro desejo de seguir outro caminho. Conforme explicou, a paixão pela moda cresceu gradualmente até se tornar prioridade. Aliás, ele afirmou que nunca teve dúvidas sobre o encerramento precoce da carreira esportiva.

