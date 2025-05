André Silva destaca trabalho do São Paulo, mas diz que grupo manterá ‘pés no chão’

O atacante André Silva marcou os gols do São Paulo na vitória sobre o Alianza Lima, por 2 a 0, pela quarta rodada da Libertadores. Com o resultado no Peru, o Tricolor encerrou sua campanha como visitante com 100% de aproveitamento.

Assim, líder do Grupo D, e com os próximos dois jogos restantes em casa, está muito próximo da vaga para as oitavas. Após a partida, o herói do jogo destacou o trabalho do grupo, mas revelou que a equipe seguirá com os pés no chão, mesmo com a posição confortável na chave.

“Nós trabalhamos com muita humildade e pés no chão, então primeiro tínhamos que vir aqui, fazer nosso trabalho e ganhar o jogo. E temos agora dois jogos dentro de casa para também ganhar e fazer nosso trabalho. O São Paulo não olha os outros resultados, olha apenas para si”, revelou André Silva à ESPN.

Agora, pela quinta rodada do torneio continental, o São Paulo vai encarar o Libertad na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. Também em casa, o Tricolor encerrará a fase de grupos contra o Talleres no dia 27 de maio.

