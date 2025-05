Roberto Assaf: Flamengo decepcionante. O habitual

Bruno Henrique tenta levar o Flamengo ao ataque diante do Bahia - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo, como na partida anterior diante do Central Córdoba, não jogou nada. A diferença é dessa vez venceu por 1 a 0 – do Bahia – e que o adversário era francamente medroso. Como é que o Rubro-Negro vai obter vaga na Libertadores jogando esse futebolzinho? E aquela torcida que vai ao estádio para passear? Vê graça em um bando que só justifica o salário de forma burocrática. Como é que alguém consegue vibrar com aquilo? Muito triste para um clube que tem CT de primeiro mundo, dinheiro em caixa e muito blá-blá-blá – uma completa decepção.

O Flamengo fez 1 a 0 no primeiro tempo, graças a um gol de Arrascaeta, em cabeçada, após cruzamento de Michael. Jogou o suficiente para tal. O Bahia nem isso conseguiu. O que se viu foi um jogo pobre em técnica, quase nulo em oportunidades. O time carioca criou uma. E marcou. O visitante teve a possibilidade com Kayky. Para defesa de Rossi. O Flamengo teve que fazer duas substituições, ambas por contusões, uma de seis por meia dúzia, e a outra de um apoiador, que nada acrescenta, em tempo algum, por um atacante, que atrapalha bastante, o que só fez confundir de vez.

Flamengo em 2º tempo decepcionante

A segunda etapa deixou isso evidente. O tempo vai passando e nada acontece. O Bahia com receio de tomar outro gol, o que praticamente impede a reação, e o Flamengo segue com tremenda dicifuldade de produzir algo positivo. Quando conseguiu, com mais de meia hora, Luiz Araújo estava em posição irregular.

Aos 35 minutos, os técnicos providenciaram um punhado de mudanças, para acelerar o jogo, mas não há qualquer definição no placar. Aos 42, Gérson acertou Erick Pulga e foi expulso. Ramos Mingo fez o mesmo com Wallace Yan. E continuou em campo. Nos acréscimos, o Bahia ameaçou atacar, pois o Flamengo se arrastava em campo. Tarde demais. É esse troço que vai brigar pelo título do Brasileiro?

Até que enfim alguém na TV tomou vergonha e disse que Taça Guanabara é título. Foi, afinal, o que teve de interessante na partida.

