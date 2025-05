Mano deve ter dois retornos ao Grêmio para jogo decisivo pela Sula

Grêmio provavelmente contará com retorno de titular e opção no banco para partida decisiva pela Sul-Americana - (crédito: Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA)

O Grêmio terá partida decisiva contra o Godoy Cruz pela fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (13). Há a expectativa que a equipe gaúcha conte com o retorno de dois jogadores, que estavam entregues ao departamento médico. São os casos do meio-campista Villasanti, que é na teoria titular da posição, além de Aravena, substituto imediato de Cristian Olivera.

O volante paraguaio é desfalque do Imortal em seus últimos quatro jogos por uma contusão muscular na coxa esquerda. Assim, a dúvida é se o jogador terá condições de retornar à equipe entre os 11 iniciais ou como alternativa no banco. Em coletiva depois do empate com o Bragantino, o técnico Mano Menezes indicou que há chances de Villasanti atuar contra o Godoy Cruz. Caso o retorno não ocorra nesta terça-feira, o mais provável é que a sua volta ocorra no próximo sábado (17). Aravena participou do treino que marcou a reapresentação do elenco, no último domingo (11).

O chileno também é baixa no Tricolor Gaúcho pelo mesmo período de Villasanti. Contudo, diferentemente do paraguaio, exames de imagem não constataram uma lesão muscular na coxa direita. Na verdade, Aravena sofreu apenas com dores na região e a comissão técnica preferiu poupá-lo para tratar do problema e aprimorar sua parte física. O meio-campista Edenílson é outra peça, que realiza tratamento devido a uma contusão muscular na coxa esquerda. Ele já está em reta final de recuperação, porém deve voltar a estar apto a entrar em campo somente contra o São Paulo, no próximo sábado (17). Outro desfalque, mais recente. é Cuéllar, que soma nova contusão muscular, dessa vez na perna direita.

Grêmio finaliza curta preparação para jogo contra Godoy Cruz

Mano Menezes realizará os últimos ajustes e definirá os 11 iniciais em atividade, nesta segunda-feira (12). Há possibilidade de Cristaldo começar a partida, Amuzu que marcou o gol do Imortal, no compromisso anterior também é cotado para ser titular. No caso, o belga disputa a vaga com Alysson Edward.

O Tricolor Gaúcho terá mais um confronto decisivo pela fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (13). O Grêmio enfrenta o Godoy Cruz pela quinta rodada do Grupo D do campeonato internacional. Um resultado positivo neste jogo na Arena é essencial para o Imortal encaminhar sua classificação para as oitavas de final do torneio. Até porque ainda terá mais um compromisso, mais uma vez em casa, o Sportivo Luqueño, do Paraguai último colocado do grupo e que já está eliminado.

