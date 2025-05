Ancelotti, novo técnico da Seleção, ostenta coleção de carros de luxo

Carlo Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira, ostenta uma coleção de carros de luxo. O treinador que comandará a pentacampeã mundial na próxima Copa do Mundo terá vínculo de um ano com a CBF e demonstra preferência por veículos do estilo sedã. Alguns de seus itens foram presentes de patrocinadores dos grandes clubes por onde passou na Europa.

A Audi teve parceria com o Bayern de Munique e também o Real Madrid. Pela parceria, a produtora de veículos alemã costumava presentear jogadores e treinadores da equipe. Assim, um dos exemplares que o novo técnico da Seleção Brasileira recebeu foi o Audi S8 de terceira geração, em 2014, durante sua apresentação no clube bávaro.

O modelo continha algumas versões com motores 2.0, 3.0 e até 4.2. Posteriormente, em seus últimos anos como comandante dos Galácticos, o clube espanhol trocou de empresa automotiva alemã como sua patrocinadora. Com a saída da Audi, a BMW assumiu esse posto.

O estilo sedã seguiu como sua prioridade, porém ele passou a optar por carros elétricos. Em 2023, o técnico ganhou a versão mais potente do BMW i4, o modelo M50. No ano seguinte, Ancelotti trocou seu carro pelo i5 M60 xDrive, o modelo elétrico mais recente da BMW e principal opção de sedã para marca.

Ancelotti terá regalias na Seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, concretizou um grande sonho com a contratação de Carlo Ancelotti para ser o técnico da Seleção Brasileira. No entanto, a negociação não foi simples – durou algumas semanas.

Além disso, as partes chegaram a um acordo que o treinador italiano terá algumas regalias, como uma casa de luxo no Rio de Janeiro, um carro blindado, seguro de vida, equipe de segurança particular, plano de saúde internacional e um jato à disposição, alugado pela CBF para levar Ancelotti para Europa quando ele desejar, de acordo com o “R7 Esportes”.

Ademais, o salário de um dos principais técnicos do mundo está na casa dos milhões. A CBF, portanto, vai desembolsar R$ 5 milhões por mês até o fim do contrato com o treinador, que tem vínculo até o final da Copa do Mundo de 2026. Aliás, caso o Brasil vença a competição, Ancelotti ganhará 5 milhões de euros de bônus, ou seja, algo em torno de R$ 30 milhões.

