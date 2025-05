Ceará vence o lanterna Sport e segue na briga pelas primeiras posições no Brasileirão

O Ceará segue subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (17), o Vozão recebeu o Sport no clássico nordestino da nona rodada e venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Mugni e Galeano. O Leão segue em situação delicada e ainda sem triunfar, acumulando sete derrotas na competição.

Agora, a equipe alvinegra tem 15 pontos, na quinta colocação. Já o Rubro-Negro se mantém na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos somados em nove partidas disputadas.

Na próxima quinta-feira (22), o Vozão visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, triunfo alviverde por 1 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Internacional, no domingo (25). O jogo entre Botafogo x Ceará da décima rodada será disputado no dia 4 de junho.

Vozão abre o placar no início do jogo

Na casa do adversário, o Sport começou o jogo no ataque e teve logo uma boa oportunidade de gol. Barletta teve a primeira chance do jogo e obrigou Fernando Miguel a se esticar para defender. No entanto, quem abriu o placar foi o Vozão. Após cobrança de lateral para a área, a zaga cortou mal e Lucas Mugni bateu de primeira para fazer 1 a 0 aos oito minutos,

Logo após o gol, o duelo Barletta x Fernando Miguel voltou a aparecer, novamente com o goleiro levando a melhor. O atacante do Leão era a melhor opção no primeiro tempo, levando vantagem sobre a zaga e criando oportunidades. Zé Lucas também assustou em cabeçada para fora. O Ceará, apesar da vantagem, não levava tanto perigo à meta do Sport e assustou com Pedro Henrique e Fabiano.

Na segunda etapa, os visitantes até encontravam espaço para trocar passes na intermediária rival, mas faltava infiltração e um olhar diferenciado para chegar ao gol. O Ceará, por sua vez, tinha a efetividade ao seu lado. Aos 15, Dieguinho, cercado por quatro marcadores, achou Galeano, que fez 2 a 0.

Após o segundo gol, o Ceará se fechou e viu o Sport aparecer mais no ataque. E, assim, brilhou a estrela de Fernando Miguel, que salvou o time da casa de sofrer um gol após chute de Lucas Lima. Contudo, apesar das substituições promovidas pelo técnico António Oliveira, o Leão não teve forças para reagir e perdeu a sétima partida no Brasileirão.

CEARÁ 2 X 0 SPORT

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data/hora: 17/5/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Lucas Lima, 30’/2ºT) e Lucas Mugni (Rômulo, 31’/2°T); Galeano (Matheus Araújo, 39’/2°T), Pedro Henrique (Guilherme, 25’/2°T) e Pedro Raul (Lelê – intervalo). Técnico: Léo Condé

SPORT: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda; Rivera (Sergio Oliveira – intervalo), Zé Lucas (Du Queiroz, 17’/2°T), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert – intervalo); Chrystian Barletta (Romarinho, 25’/2ºT) e Carlos Alberto (Titi Ortiz, 17’/2°T). Técnico: António Oliveira

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (CE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

GOLS: Lucas Mugni, 8’/1°T (1-0), Galean0, 15’/2°T (2-0)

Cartões amarelos: Fabiano Souza (CEA), Rivera, Igor Cariús, Dalbert, Sergio Oliveira (SPO)

Cartão vermelho: Não houve

