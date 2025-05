Paiva atende ?pedido? de Marçal e louva consistência defensiva do Botafogo

Marçal pediu. Renato Paiva atendeu. Na última sexta-feira (16), nas comemorações do centenário de Nilton Santos, o defensor do Botafogo sugeriu, de forma até bem-humorada, que o Mister colocasse três laterais-esquerdos em campo como uma forma de homenagem à lenda. E não é que aconteceu! Aliás, mais rápido do que o previsto. Por força do destino e de circunstâncias que não estão ao alcance do treinador português, o Glorioso terminou a rodada 9 do Campeonato Brasileiro com três jogadores da posição, no empate com o Flamengo por 0 a 0, neste domingo (18), no Maracanã.

No segundo tempo do clássico, Marçal substituiu o zagueiro David Ricardo, lesionado. Assim, o Mais Tradicional ficou com o camisa 21 na zaga central, Telles na posição original e Cuiabano mais adiantado. Ao Jogada10, na entrevista coletiva, Paiva confessou que ficou até com um pouco de receito de “completar” o trio. Ele poderia ter, por exemplo, improvisado o volante Barbosa na zaga central.

“Não havia opções. O Marçal já fez a zaga. Minha reticência não era por sua eficiência, mas por sua altura. No entanto, pela experiência e por saber pisar o campo, ele me deu confiança de colocá-lo. Vai ser difícil os três juntos, adianto. Mas quando as circunstâncias acontecerem, preciso decidir rápido. Se calhasse de dar errado, eu seria crucificado”, respondeu o treinador do Botafogo.

De fato, como o português mencionou ao J10, Marçal não é um estranho no ninho na retaguarda. Ele atuou na posição durante um ano e meio no Lyon (FRA). No Botafogo, no setor, seu jogo mais marcante foi a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, triunfo que decretou o tricampeonato brasileiro do Glorioso em 2024.

Botafogo encontra uma zaga

Por falar neste tema, a cozinha teve um grande desempenho sob as ordens do comandante português. Pela primeira vez em oito partidas, inclusive, o time alvinegro não leva um gol como visitante na era Paiva. Do sistema, a dupla Jair/David Ricardo recebeu elogios pontuais do chefe. Bastos e Barboza que se cuidem! Contra o Flamengo, o time da Estrela Solitária sobreviveu a uma pressão inicial e, depois, não correu mais risco.

“O Flamengo tem um ataque fortíssimo. Não termos sofrido gols nem concedido oportunidade flagrante ao Flamengo, com dois jovens na zaga, é uma vitória importante da nossa consistência defensiva. Não vejo só porque sofremos gols, acho que defendemos bem porque o Flamengo não nos amassou. Teve bola, mas não levamos amasso. É uma vitória da defesa que começa no Rwan e Igor Jesus. Trabalhamos tudo isso. Mas é uma derrota porque também saímos sem gols”, frisou Paiva.

O Botafogo volta suas atenções, agora, para as copas. Na quinta-feira (22), com uma vantagem de 4 a 0 no score, visita o Capital, em Brasília, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Já no dia 27 deste mês, recebe a Universidad de Chile, no Colosso do Subúrbio, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. O Glorioso precisa vencer para seguir em busca do bicampeonato continental.

