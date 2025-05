Léo Ortiz analisa empate do Flamengo e admite ‘desgaste físico e mental’

Léo Ortiz em ação no empate, sem gols, do Flamengo com o Botafogo pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, após um bom primeiro tempo, em que conseguiu chegar com mais frequência à meta adversária, o Rubro-Negro caiu de rendimento. Léo Ortiz, então, admitiu um “desgaste físico e mental” em virtude do calendário e depois da decisão na Libertadores.

“Foi um jogo equilibrado. No primeiro tempo conseguimos agredir mais, criar mais oportunidades. No segundo, por conta do desgaste das duas equipes, ficou mais equilibrado. Os dois times jogaram decisões pela Libertadores no meio da semana (…) Temos que analisar os cenários. Criou um desgaste físico e mental. O Botafogo também transpareceu isso”, disse.

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís ressaltou que a equipe teve menos de 72 horas de descanso. Nesse sentido, optou por poupar Arrascaeta no clássico. De acordo com o comandante, o torcedor terá que se acostumar com a ausência dos principais jogadores em determinados jogos por causa do calendário.

Com o resultado, o Rubro-Negro viu o Palmeiras aumentar a distância na liderança da competição nacional. O Alviverde, aliás, bateu o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 1 e agora soma 22 pontos, contra 19 do time da Gávea.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.