Protagonista, Vegetti alcança a marca de 50 gols com a camisa do Vasco

Protagonista do Vasco na temporada, Vegetti estufou novamente as redes e reassumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 7 gols, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo. De quebra, o argentino alcançou a marca de 50 tentos com a camisa do clube carioca, uma marca significativa que o faz cair nas graças da torcida desde que desembarcou no Rio de Janeiro.

Contratado em agosto de 2023, o atacante mostrou desde os primeiro minutos o que poderia render em campo. Em poucos minutos, marcou contra o Grêmio e depois não parou mais.

Dessa forma, já são 50 gols em 101 jogos oficiais, o que representa a média de um gol a cada duas partidas. Na primeira temporada, fez 10 em 21 partidas; Já ano passado balançou as redes em 23 oportunidades, nas 54 vezes em que esteve em campo.

Atualmente, já são 17 tentos em 26 partidas. Números que impressionam e demonstram a importância do atleta para o atual elenco do Vasco, que ficou nove partidas sem vencer.

“É um orgulho e uma grande honra atingir a marca de 100 jogos e 50 gols com essa camisa tão grande. Queria agradecer a todos os meus colegas e a cada pessoa que trabalha no clube e que desde o primeiro dia me fez sentir em casa, a mim e à minha família. Agradeço também o carinho dos milhões de torcedores do Vasco”, escreveu o argentino nas redes sociais.