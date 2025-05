Ricardo Mathias impressiona e sai na frente em disputa pela vaga no Inter

O desempenho de Ricardo Mathias é um alento em meio ao período de oscilação na temporada do Inter. Isso porque o jovem atacante foi o autor do gol salvador no empate frustrante por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (18), no Beira-Rio. O camisa 49 aproveitou as oportunidades e se torna uma esperança no elenco. Ricardo marcou dois gols nos dois últimos jogos do Colorado e se consolida como titular provisório da equipe na disputa com Lucca.

Inclusive, ele esteve entre os 11 iniciais nos dois últimos compromissos da equipe. Assim, o atacante, de 18 anos, mostra que pode ser uma peça útil em momento de urgência. Afinal, Borré e Valencia ainda se recuperam de lesões musculares. Ricardo anotou o gol no fim da primeira etapa e que deu início a vitória sobre o Nacional, no Uruguai, em jogo decisivo pela Libertadores. No jogo seguinte manteve o desempenho e balançou as redes do Mirassol. O principal questionamento é se Mathias terá sucesso em manter a performance seguirá dando conta do recado.

Em um primeiro momento, com os desfalques de Borré e Valencia, a tendência era de que Lucca fosse o titular pela maior experiência já no profissional. Apesar desse cenário prévio, o camisa 49 venceu a disputa com o companheiro. Posteriormente, com o rendimento comprovou que a decisão do técnico Roger Machado em escolhê-lo está sendo correta.

Inter ainda tem indefinição se poderá contar com atacantes estrangeiros

Borré já está em fase de transição para o campo. Isso poque realiza exercícios na academia e vai ao campo. Contudo, a dúvida é se reúne condições físicas de retornar pelo tempo de inatividade. Por sinal, tanto o colombiano como o equatoriano sofreram contusões musculares na coxa esquerda. A diferença foi o período que ocorreram. O camisa 19 é desfalque do Colorado nas últimas seis partidas e Valencia nos três compromissos anteriores. Além disso, Roger Machado ainda conta com Raykkonen, de 16 anos, como alternativa ou até mesmo pode optar por improvisar Wesley como centroavante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.