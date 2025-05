João Lucas sente e Grêmio deve ter apenas uma opção na lateral direita

João Lucas era cotado para ser titular do Grêmio na derrota, de virada, para o São Paulo, mas reclamou de lesão muscular no último treino antes do duelo - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio provavelmente precisará solucionar mais um problema, dessa vez uma potencial escassez de opções na lateral direita. Afinal, João Lucas sentiu uma lesão muscular durante treino do Imortal na última sexta-feira (16). Desta forma, provavelmente o técnico Mano Menezes deve ter somente João Pedro à disposição para a posição.

Havia a expectativa de que João Lucas, terceira opção na posição, fosse titular na derrota, de virada, por 2 a 1 sobre o São Paulo. Isso porque Igor Serrote é desfalque, já que se recupera de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma fratura no punho esquerdo. Por sinal, o próprio João Pedro reclamou de incômodo na canela.

Entretanto, João Lucas nem sequer esteve entre os jogadores relacionados do Tricolor gaúcho para o confronto. Ele reclamou de dores musculares e foi submetido a exames de imagem. O clube ainda não confirmou a contusão em uma nota oficial, mas há a possibilidade de ser ausência por até mais de um mês. Ou seja, o lateral pode voltar a atuar apenas depois da parada da temporada para a disputa do Mundial de Clubes.

Grêmio conta com apenas um lateral-direito de origem no elenco

Assim, diante deste cenário, João Pedro precisou atuar contra o São Paulo no sacrifício. Afinal, ele alega que ainda sente incômodo muscular. Como ele é a única opção para a lateral direita, vai a campo somente quando tiver condições. Inclusive, ele pode até ser preservado de alguns treinamentos. Ou seja, quando João Pedro for ausência, o técnico Mano Menezes provavelmente será obrigado a realizar improvisações. Edenilson, que já atuou na lateral direita em outras equipes, segue como baixa. Afinal, houve a constatação de um novo problema muscular.

Deste modo, a comissão técnica precisará identificar potencial atletas com a capacidade de ter um bom rendimento na posição. No embate contra o Tricolor paulista, quando João Pedro deixou o gramado, a escolha foi por Camilo, volante de origem. Vale relembrar que o Grêmio ainda tem cinco compromissos antes da parada para o Mundial de Clubes: CSA, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Bahia, Juventude e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, além do Sportivo Luqueño, pela fase de grupos da Sul-Americana.

