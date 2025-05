Fluminense chega em Brasília para enfrentar a Aparecidense

No primeiro jogo, o Fluminense levou a melhor no Maracanã e venceu por 1 a 0 - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O Fluminense chegou em Brasília na tarde desta terça-feira (20/5) para enfrentar a Aparecidense. A partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil será nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Mané Garrincha.

No jogo de ida, o Fluminense venceu por 1 a 0, no Maracanã. Devido ao resultado, o Tricolor tem a vantagem de jogar por um empate nesta quarta.

O Tricolor chegou na capital federal com força máxima, de acordo com o que o técnico Renato Gaúcho tem disponível no momento.

Freytes e Keno estão fora. O zagueiro foi avaliado com desgaste físico. Por outro lado, o atacante segue seu controle de carga.

Além disso, o Tricolor não poderá contar com Canobbio, Facundo Bernal, Otávio e Germán Cano, que estão em recuperação de suas respectivas lesões. Renato Augusto, por sua vez, rescindiu seu contrato, de forma amigável, e cogita se aposentar. Lima voltou a treinar com o elenco, mas só deve aparecer no duelo com o Vasco, no sábado (24).

Os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes

Laterais: Fuentes, Guga, Renê, Samuel Xavier

Zagueiros: Ignácio, Manoel, Thiago Santos, Thiago Silva

Volantes: Hércules, Martinelli, Nonato, Wallace Davi

Meias: Arias, Ganso, Isaque, Lezcano

Atacantes: Everaldo, Lavega, Paulo Baya, Riquelme, Serna

