Ferraresi se desculpa por expulsão contra o Náutico: ‘Irresponsabilidade’

Ferraresi foi expulso ainda no primeiro tempo do duelo entre São Paulo e Náutico - (crédito: Foto: Gabriel França / Nautico)

O São Paulo não tomou susto e eliminou o Náutico da Copa do Brasil nesta terça-feira (20), ao vencer por 2 a 1, no estádio dos Aflitos. Apesar de não passar um sufoco, o Tricolor viu a situação deixar de ser extremamente tranquila após uma expulsão do zagueiro Ferraresi.

Na ocasião, o São Paulo já vencia a partida por 1 a 0, com gol de Luciano, e tinha um jogador a mais, após Marco Antônio receber o vermelho ao dar uma entrada dura em Cédric. Tudo isso em 10 minutos. Contudo, pouco tempo depois, Ferraresi também cometeu uma falta pesada e foi expulso. Após a partida, o venezuelano usou as redes sociais para pedir desculpas pela jogada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nahuel ferraresi (@nahuelferraresi)

“Não sou de me esconder, principalmente nessas situações. Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. Pedir desculpas, melhorar e seguir. Parabenizar meus companheiros de equipe por todos os esforços e por alcançarem a vitória. Estamos em nas oitavas de final”, escreveu Ferraresi.

Zubeldía repreende Ferraresi

Porém, o técnico Luis Zubeldía não gostou nem um pouco do lance do zagueiro e repreendeu o atleta. Mas o argentino revelou que o defensor pediu desculpas aos companheiros.

“São erros que não podemos cometer. Falamos na outra vez do Alisson. No lance do Alisson foi um acidente, hoje foi uma falta evitável, fora de contexto. Tivemos a oportunidade de reviver um rival. E é isso que não temos que fazer. É isso que não temos que fazer. Nenhum de nós tem de fazer isso, porque… Já tínhamos feito um gol, ganhado lá, mas demos vida a um time que já estava em situação difícil. Está arrependido, pediu perdão”, completou Zubeldía.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.