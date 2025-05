Vasco vence o Santos e sobe na tabela do Brasileirão Sub-20

O Vasco assumiu a sexta colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20 ao bater o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada, nesta quarta-feira (21). Léo Jacó e GB marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto Gabriel Simples, de pênalti, descontou. Vale destacar que Kenay, do Peixe, acabou expulso com apenas 23 minutos.

Agora, o Vasco chega a 18 pontos, subindo duas posições na competição. O Santos, por sua vez, segue com 14, em décimo.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (27), quando faz o clássico contra o Corinthians, fora de casa, às 18h (de Brasília). Já o Vasco entra em campo no dia seguinte, quando recebe o Bragantino às 15h.

Na Vila Belmiro, o Vasco começou melhor e explorou o lado de campo para dominar o rival. No entanto, a primeira chance foi do Santos, com Gustavo Henrique finalizando para boa defesa do goleiro. Em seguida, os cariocas abriram o placar com Léo Jacó, escorando de cabeça cruzamento para a grande área.

Santos fica com um a menos e Vasco amplia

Minutos depois, o Santos ficou com um a menos, quando Kenay entrou forte e acabou expulso. Explorando os contragolpes e com um a mais, o Vasco ampliou aos 26 com GB, após passe de Lócio. A equipe do Rio de Janeiro seguia em cima e mandou na trave com Zucarello. Após este lance, o Santos melhorou e diminuiu aos 39, em pênalti cobrado por Gabriel Simples.

A vantagem numérica rendeu ao Vasco boas chances no início do segundo tempo. Contudo, a equipe estava mal calibrada. GB e Léo Jacó desperdiçaram chances claras de gol. Na reta final do jogo, o Santos acelerou e chegou a mandar uma bola na trave, perdendo a chance do empate.

