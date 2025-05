Como aliados de Xaud avaliam boicote de clubes em eleição na CBF

Samir Xaud é candidato e será aclamado presidente da CBF no domingo - (crédito: Foto: Divulgação/CBF)

Um grupo de 20 clubes confirmou, na última quarta-feira (21), que não irá marcar presença na eleição para presidente da CBF no domingo (25), na sede da entidade. Eles pedem “democracia, transparência e representatividade” e afirmam discordar do processo. Afinal, Samir Xaud, candidato único na eleição, será o novo mandatário.

Diante disso, o presidente da Federação Paraense, Ricardo Gluck Paul, analisou o movimento de parte dos clubes de não participar da eleição da CBF. Ele, afinal, será um dos oito vice-presidentes de Samir Xaud, que vai substituir Ednaldo Rodrigues.

“Somos sócio da mesma dor. Acredito que esse distanciamento inicial vai sendo superado à medida que o diálogo se estabelece com mais transparência e firmeza”, disse antes de complementar.

“Vejo com naturalidade o manifesto dos clubes. O voto é uma conquista relevante da sociedade e precisa de respeito, inclusive quando se opta por não exercê-lo. A mobilização de alguns clubes reflete um clamor legítimo por mais diálogo e protagonismo no futebol brasileiro, algo que também tem sido pauta constante entre as federações”, acrescentou Ricardo Paul, ao UOL.

A eleição da CBF será domingo, com a primeira convocação às 10h30. Xaud será candidato único porque Reinaldo Carneiro Bastos não conseguiu o mínimo de oito federações para registrar candidatura, apesar do apoio de 29 clubes.

Panorama do apoio de Xaud na CBF

– 10 clubes apoiam Samir Xaud: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

– Um está neutro: Athletic (MG).

– Nove estavam no movimento com Reinaldo, da federação de São Paulo: Atlético-MG, Avaí, Bahia, Bragantino, Ceará, Ferroviária, Vila Nova e Vitória.

– 20 clubes não votarão em protesto: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport.

Confira a nota dos 20 clubes

“SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo, Sport.”

