Em clima de despedida, Estêvão se emociona: ‘Vou sentir falta’

Estêvão viveu mais uma noite especial com a camisa alviverde. Já em clima de despedida, o camisa 41 disputou sua última partida na Copa do Brasil antes de seguir para a Europa. Com dois gols, o atacante foi decisivo para a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ceará, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque. Dessa forma, foi ovacionado pelos palmeirenses após deixar o gramado durante o segundo tempo. O jovem não conseguiu esconder a emoção com o reconhecimento.

“Estou vivendo dias incríveis. É uma mistura de sentimentos que é difícil de explicar. Quando a gente está jogando, estamos dando a vida para fazer a alegria dos torcedores. Ter o reconhecimento da torcida é incrível. É triste porque daqui uns dias não vou viver mais isso. Gratidão por tudo. Ao mesmo tempo que vou sair (do Palmeiras), vou viver um sonho (jogar na Europa). Estou tentando desfrutar ao máximo dos últimos jogos porque vou sentir falta”, disse.

O Palmeiras teve o controle da partida durante os 90 minutos. Contudo, teve dificuldades para criar no primeiro tempo. Estêvão foi responsável pela melhor chance, mas parou em Fernando Miguel. Aliás, o goleiro do Ceará ainda defendeu uma cobrança de pênalti do camisa 41, mas deu rebote. Assim, ele aproveitou e fez. Dois minutos depois, fez uma pintura e ampliou o placar. No fim, ainda deu tempo do Alviverde fechar o placar por 3 a 0, com Flaco López.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

