CBF divulga áudio do VAR do pênalti em Estêvão na vitória do Palmeiras

A CBF divulgou na manhã desta sexta-feira (23), a análise do VAR no pênalti sofrido por Estêvão que abriu o caminho para a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Ceará. As equipes se enfrentaram nesta última quinta-feira (22), no Allianz Parque, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Aliás, a partida ainda marcava 0 a 0 quando Estêvão foi atingido por Dieguinho, no segundo tempo. O árbitro Anderson Daronco primeiramente assinalou tiro de meta. Contudo, o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior recomendou a revisão do lance.

“Ele impede que o jogador continue a passada, ok? Daronco, sugiro a revisão para possível penal. Jogador é impactado na passada, tem um toque no pé, uma pisada no pé de apoio, aliás, no pé que ele está em progressão. O jogador toma a frente do defensor, o defensor na queda pisa e causa impacto, pisa no tornozelo do jogador de verde e causa impacto na projeção dele”, disse Gilberto Rodrigues.

Assim, após revisão, Anderson Daronco confirma o contato faltoso e que mudaria sua decisão para pênalti.

“Eu vejo contato no pé do 41, o pé direito do defensor no pé direito do jogador de verde (…) Este é o momento da infração, do tiro penal. Para mim, não é jogada temerária, ok? E como é na disputa da bola, para mim é sem cartão. Um pisão no pé”, respondeu Daronco.

Palmeiras avança na Copa do Brasil

Na cobrança, Estêvão bateu e parou em Fernando Miguel. Contudo, no rebote, o camisa 41 mandou para as redes. Assim, o tento abriu caminho para a vitória do Verdão por 3 a 0 em cima do Ceará. Desta forma, o Palmeiras avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil e agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário.

