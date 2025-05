Goleira do Palmeiras recebe alta após desmaiar em jogo contra o Cruzeiro

Tapia se choca com jogadora do Cruzeiro e cai desacordada - (crédito: Foto: Reprodução / Palmeiras TV)

A goleira do Palmeiras, Kate Tapia, recebeu alta médica após desmaiar com choque da atacante Clara, do Cruzeiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora sofreu um trauma cervical e passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville, em São Paulo.

“Após sofrer um trauma cervical, a goleira Kate Tapia passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville (SP). Os exames realizados não identificaram lesões ou outras alterações, e a atleta teve alta na manhã desta sexta-feira (23). A jogadora segue sob os cuidados do Departamento Médico do clube”, informou o Palmeiras.

O lance, afinal, aconteceu já nos acréscimos da partida. Após cruzamento na área, a goleira Tapia chocou-se com a atacante Clara , da equipe adversária, e caiu desacordada em campo. Ela acabou substituída por Ravena e saiu de ambulância do estádio.

O Palmeiras feminino, aliás, já não conta com a goleira Natascha, que sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco.

Por fim, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na última quinta-feira, em casa, pela 12ª rodada da Arena Barueri. Com o resultado, a equipe aparece na sexta colocação do Brasileiro feminino, com 21 pontos.

