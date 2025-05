Santos chega ao quarto jogo seguido sem fazer gols

A eliminação do Santos na Copa do Brasil na última quinta-feira (22/5), para o CRB, nos pênaltis, escancarou a grande deficiência ofensiva vivida pela equipe na temporada. Afinal, com o empate em 0 a 0 em Maceió, o Peixe chegou ao quarto embate consecutivo sem conseguir balançar as redes do adversário.

Nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Santos perdeu para o Grêmio por 1 a 0, empatou por 0 a 0 com o Ceará e sofreu nova derrota, para o Corinthians, por 1 a 0. Agora, contra o CRB, uma nova igualdade sem gols que também custou a eliminação na Copa do Brasil. Nem em 2023, ano do rebaixamento do clube, o Peixe ficou tanto tempo sem marcar.

Além disso, o Santos marcou apenas um gol desde a chegada de Cleber Xavier. Justamente no jogo de ida contra o CRB, na Copa do Brasil, em plena Vila Belmiro, quando o embate acabou empatado em 1 a 1.

“É a realidade. São cinco jogos, apenas um gol marcado, agora foi o jogo que mais criamos situações. Mas a bola novamente não entrou. É ruim, é duro. É trabalhar, não tem outra, vai fazer o quê? Continuar trabalhando”, disse Cleber Xavier, após a eliminação na Copa do Brasil.

Não é de hoje que o Santos mostra ineficiência ofensiva. O próprio técnico já apontou isso como um problema em entrevistas anteriores. Nas quatro partidas de seca, o Peixe acertou a meta adversária apenas nove vezes. Contra o CRB, em Maceió, foram 18 finalizações, mas sete no alvo.

Assim, o Santos terá a chance de voltar a vencer e marcar gols no próximo domingo (25/5), quando enfrenta o Vitória, às 18h30, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

