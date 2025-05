Dorival Jr elogia empenho do Corinthians na Arena MRV e explica time misto

O Corinthians parece ter saído satisfeito da Arena MRV neste sábado (24), após o empate com o Atlético-MG pela décima rodada do Brasileirão. Em um duelo de poucas oportunidades e com forte marcação dos dois lados, Dorival Júnior parabenizou o empenho dos jogadores, que conquistaram um ponto fora de casa.

Com o resultado, o Timão subiu para o oitavo lugar, com 14 pontos. Agora, vira a chave e enfrentará o Huracán, novamente fora de casa — desta vez, na Argentina, no último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. O comandante também explicou sobre o time alternativo em Belo Horizonte.

VEJA: Atlético e Corinthians decepcionam em empate com placar zerado

“Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians, é porque estão credenciados a serem titulares. Fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque não dá para jogar com a intensidade que a gente precisa atuando a cada dois dias. O que temos visto no Campeonato Brasileiro é uma sequência de lesões em boa parte das equipes. Graças a Deus, até agora, o Corinthians não vem correndo esse risco”, afirmou Dorival Júnior, em entrevista coletiva.

“Estamos tentando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os e preparando-os para cada partida. Tento fazer isso. Conto com todos. São profissionais em um grupo que está começando a acreditar que, de repente, pode encontrar um caminho ainda melhor do que temos atualmente”, acrescentou o técnico, explicando que o calendário apertado foi a principal motivação para rodar o elenco na noite de sábado.

Em campo, Yuri Alberto precisou sair carregado pelos companheiros. Ele entrou aos 19 minutos do segundo tempo e permaneceu no gramado da Arena MRV por meia hora. Vivendo grande fase, o camisa 9 ainda será avaliado pelo departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.