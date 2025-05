Corinthians x Santos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Santos fazem o clássico alvinegro nesta terça-feira (27/5), às 18h, em Santana de Parnaíba, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ambas as equipes estão próximas na tabela e precisam da vitória para seguir sonhando com a vaga no mata-mata. O Timão é o 14° colocado, com 13 pontos, enquanto o Peixe está na 11° colocação e com um ponto a mais que o rival.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Corinthians

Com uma campanha ruim, o Timão conseguiu respirar e seguir sonhando na competição após a última rodada. Afinal, a equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0, fora de casa e conseguiu voltar a vencer após muito tempo. Agora, a quatro pontos do G-8, o Corinthians tenta engatar uma sequência positiva para chegar na zona de classificação para o mata-mata. Assim, as esperanças estão no artilheiro Gui Negão, com cinco gols em nove partidas na competição.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Peixe não vem de um bom momento. Afinal, a equipe vem de duas partidas sem vencer, sendo um empate com o Cuiabá e uma derrota para o Vasco jogando em seus domínios. Assim, o Santos caiu para a 11° posição e está a três do G-8, precisando reencontrar o caminho das vitórias para seguir sonhando com o mata-mata. A expectativa é de mais uma partida do artilheiro do Brasileirão Sub-20, Luca Meirelles, com dez gols marcados até aqui.

CORINTHIANS X SANTOS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 12ª rodada

Data-Hora: 27/05/2025 (terça-feira), às 18H (de Brasília)

Local: Estádio Gabriel Marques, Santana de Paranaíba (SP)

CORINTHIANS: Cadu; Gabriel Caipira; Fernando Vera, Lorenzo e Denner; Caraguá, Bahia e Dieguinho; Pedro Thomas, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

SANTOS: Rodrigo Falcão; Gabriel Simples, Samuel, João Ananias e Vinícius Lira; Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo Cezar; Pepê Fermino, Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Leandro Zago

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Giovanni Crescencio (SP)

