Com um a mais e falha bizarra, Vitória é eliminado da Sul-Americana

O Vitória deu adeus à Copa Sul-Americana após ser derrotado por 1 a 0 pelo Universidad de Quito-EQU, nesta quarta-feira (28), no Estádio Atahualpa, localizado na capital do Equador. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Leão da Barra não conseguiu transformar a superioridade numérica em vantagem no placar e foi eliminado da competição.

A partida começou equilibrada, com posse de bola dividida. Após revisão do VAR, Troya, da equipe equatoriana, foi expulso por pisar no tornozelo de Claudinho. Com um a mais, o Vitória teve as melhores chances ainda na etapa inicial. Matheuzinho, em duas ocasiões, e Janderson chegaram perto de marcar, mas falharam nas finalizações.

Na volta do intervalo, a equipe baiana continuou pressionando. Matheuzinho quase abriu o placar após passe de Janderson, mas Cangá salvou em cima da linha. Pouco depois, Lucas Braga obrigou boa defesa de Johan Lara e, no rebote, Erick desperdiçou mais uma chance clara de gol.

A punição veio em um lance infeliz. Gabriel Baralhas recuou para o goleiro Lucas Arcanjo, que furou a tentativa de passe. A bola entrou lentamente no gol, decretando a vitória do Universidad e a eliminação do Vitória. Com o resultado, o Rubro-Negro Baiano encerra sua campanha em terceiro lugar no Grupo B.

Por fim, além da desclassificação, o time nordestino chega a três jogos sem vencer na temporada. Mas a próxima chance de reabilitação será no domingo (01), contra o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

UNIVERSIDAD (EQU) 1 x 0 VITÓRIA

Copa Sul-Americana – 6ª rodada do Grupo B

Data: 28/5/2025

Local: Estádio Atahualpa, Quito (EQU)

Gols: Baralhas (contra), 29’/2ºT

UNIVERSIDAD (EQU): Johan Lara; Anangonó, Luis Cangá, Ariel Mosquera e Daykol Romero; Luis Moreno, Troya e Andrés Rodríguez (Clavijo); Ismael Díaz, Londoño (Luis Castillo) e José Fajardo.

Técnico: Diego Martínez

MELGAR (PER): Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos (Fabri), Edu e Jamerson; Ronald, Baralhas (Léo Pereira) e Matheuzinho; Janderson (Erick) e Lucas Braga (Osvaldo e Gustavo Mosquito).

Técnico: Walter Ribonetto

Árbitro: Yender Yoscan Herrera Toledo (VEN)

Assistentes: JTulio Henrique Moreno Cedeño e Erizon Eskimor Nieta Diaz (VEN)

VAR: Yorman Adrian Delgado Berbesi (VEN).

Cartões amarelos: Jamerson, Baralhas e Zé Marcos (Vitória); Luis Moreno (Universidad)

Cartão vermelho: Troya (Universidad)

