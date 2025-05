Abel admite enfraquecimento do Palmeiras com a saída de Estêvão

Abel recordou trabalho com Estêvão e enalteceu força do elenco - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras terminou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira (28), o Verdão goleou o Sporting Cristal por 6 a 0, em atuação de gala para marcar a despedida de Estêvão do Allianz Parque.

O treinador Abel Ferreira também comentou sobre o jovem jogador. O português recordou de todo o trabalho que o clube fez para a promoção de Estêvão no elenco, e comparou com outros casos que há no time. Além disso, o técnico ressaltou que quer aproveitar o craque enquanto está no Palmeiras e admitiu que a equipe perderá força com sua saída.

“O Estêvão vem dentro daquilo que foi o Endrick, o Vitor Roque, o Danilo. Um jogador que nós fomos, ao longo do tempo, chamando, como está sendo o Allan, o Luighi e o Thalys. É o último jogo que o Estêvão faz no Allianz Parque, não é o último jogo pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto estiver conosco, sabendo que, depois que ele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte. Seguramente encontraremos soluções, mas enquanto estivermos vamos aproveitar e da forma que for melhor para o nosso coletivo”, destacou.

A goleada contra os peruanos também marcou boas atuações de outros atletas. Flaco López marcou duas vezes, Veiga encerrou um jejum e Paulinho enfim balançou as redes. Para Abel, isso mostra a força que o elenco possui e a concorrência necessária para que o Palmeiras entre forte em todas as competições.

“Eu acho que os jogadores percebem que o nível da concorrência aumentou e isso é bom, porque, em função das competições que nós temos, podemos trocar. Nós fomos buscar esses jogadores justamente para isso, para que os jogadores entendam que estamos sempre que estar com força máxima, estar sempre treinando com a intensidade máxima, porque nossa equipe é uma equipe que gosta de intensidade, gosta de dinâmica. E para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores frescos e que dão mais solução ao treinador”, destacou.

Preparação para o Mundial

O confronto contra o Sporting Cristal foi o penúltimo antes do Super Mundial de Clubes, o último no Allianz Parque. Dentro disso, Abel fez um resumo daquilo que conseguiu realizar no primeiro semestre e lamentou o fato de ter que ter utilizado os principais jogadores no estadual. O treinador, mais uma vez, criticou o calendário brasileiro e espera mudanças com a nova gestão da CBF.

“Tivemos um problema na clavícula do Veiga, na clavícula do Maurício, tivemos o Gómez fora, o Murilo fora. Sinceramente, se eu pudesse, teria evitado o Paulista, mas infelizmente não pude evitar por conta do regulamento. Para nos preparar deveríamos ter tempo, mas não tivemos pré-temporada. Espero que façam aquilo que eu ouvi, que a CBF tome medidas e que realmente vá para 11 (datas), se foi isso que ouvi em alguns jornais. Se queremos valorizar o futebol brasileiro, se quisermos valorizar os melhores jogadores, temos que criar condições. E, por muito que custe, seja nos estaduais ou jogos de ida e volta na Copa do Brasil, os calendários sejam repensados”, concluiu.

