Volante da base, com extremo potencial, briga pela titularidade no Grêmio

Apesar do embate contra o Sportivo Luqueño nesta quinta-feira (29) não ter grandes ambições para o Grêmio, o duelo pode ser simbólico para Bernardo Zortea. Isso porque o meio-campista, de 18 anos, luta pela titularidade na equipe com Camilo. Caso o jovem volante vença a disputa com o companheiro, ele fará sua estreia no time principal do Tricolor gaúcho.

O técnico Mano Menezes promoveu uma preparação especial com Zortea dentro do planejamento para este jogo. O histórico do Imortal em desenvolver jogadores da posição que tiveram destaque esportivo gera uma expectativa sobre o talento de Bernardo.

Espera-se que o meio-campista mantenha a reputação positiva que o Tricolor construiu ao lançar atletas como Lucas Leiva, Rafael Carioca, Fernando, Ramiro e Walace. Além de Jailson, Arthur, Matheus Henrique, Bitello e, mais recentemente, Kaick. Especialmente que o seu potencial e desempenho sigam rendendo financeiramente aos cofres do clube.

Zortea ganha espaço no Grêmio com Mano Menezes

Inicialmente, ele corresponde a tal esperança. Até porque mesmo sem ainda ter entrado em campo pelo time profissional, Zortea é observado pelo Grupo City e alguns clubes da Arábia Saudita. Não é a primeira vez que Bernado integra a lista de jogadores relacionados do Tricolor gaúcho. Anteriormente, o técnico Mano Menezes incluiu o jovem entre os atletas disponíveis para a partida contra o Atlético Grau, no Peru. No caso, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana.

O volante, de 18 anos, carrega a responsabilidade em ser uma das principais promessas da base do Imortal no cenário atual. Ele faz parte das categorias inferiores desde 2022, quando chegou ao clube após destaque pela Chapecoense, onde atuava pelo sub-15.

Um ano depois, já era titular na categoria acima, a sub-17, durante a disputa do Estadual. Também se sobressaiu na campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro da categoria. A sua performance positiva lhe rendeu uma renovação contratual até junho de 2026, além de uma multa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual). Por merecimento, passou a ser figura frequente em convocações da Seleção Brasileira sub-17.

