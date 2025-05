Mano alimenta otimismo pela melhora do Grêmio com a paralisação do Brasileirão

Mano Menezes demonstrou sinceridade ao abordar o cenário atual que o Grêmio se encontra na temporada. Inclusive, o técnico reconheceu que sua expectativa era de uma atuação melhor na vitória sobre o Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana, em duelo na Arena, na última quinta-feira (29).

Mesmo assim, o entendimento do treinador é de que o time apresente melhora gradativa no desempenho, principalmente defensivo. Até porque não sofreu gols em seus últimos três compromissos. O comandante aponta que um desenvolvimento mais impactante será evidente e possível somente depois da paralisação de 30 dias para a disputa do Mundial de Clubes.

“Estamos melhorando. Acho que depois da parada eu vou estar aqui para ser cobrado com justiça sobre aquilo que preciso entregar da equipe”, argumentou.

Posteriormente, o técnico avaliou positivamente o elenco que tem à disposição no Tricolor Gaúcho. Apesar disso, em algumas situações tiveram desempenho abaixo da sua capacidade

“Nós temos jogadores qualificados tecnicamente que jogam um futebol bem jogado. Penso que atleticamente estavam aquém daquilo que cada um pode estar”, explicou o treinador.

“Quando nós tivermos essa condição igual, e falo de novo na parada, porque entendemos que a partir da parada podemos igualar isso, esses atletas vão estar preparados para jogar e competir, porque não existe uma coisa sem a outra”, acrescentou.

Conquista da Sul-Americana nos planos

Sobre a possibilidade em conquistar títulos nesta temporada, de acordo com a análise do comandante, no Brasileiro é mais improvável. Isso porque, a performance ainda não está no mesmo nível da capacidade do grupo.

Deste modo, como se trata de um torneio de pontos corridos, há a necessidade em apresentar um desempenho regular. Uma exigência que o Imortal ainda não consegue cumprir e ter a possibilidade em estar na parte de cima da tabela na competição.

“Eu acho que a performance do Campeonato Brasileiro ainda não é para estarmos entre os primeiros. É óbvio, e o retrato está lá na tabela, por enquanto”, disse.

Com isso, Mano vê a conquista da Sul-Americana dentro da realidade do Imortal. Como o torneio entrará na fase mata-mata, um dos principais aspectos necessários é que o participante esteja basicamente em um momento positivo.

“Torneio é o retrato do enfrentamento de um momento. Quando enfrentarmos os adversários do torneio, se nós estivermos melhor naquele momento e produzimos melhor, vamos passar. Mas, no torneio, porque agora é a Sul-Americana, o Grêmio pode estar sempre disputando”, finalizou.

