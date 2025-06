Jardim reconhece que gols no início foram determinantes para vitória do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que os gols marcados logo no início da partida foram decisivos para a vitória do Cruzeiro. O treinador destacou que a forma como seus comandados entraram no duelo foi determinante para os tentos anotados.

“O Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com facilidade aos 2 a 0, com pressão e bolas paradas, que não vínhamos aproveitando mas que nunca deixamos de trabalhar. Não tínhamos sido muito produtivos e acabou por dar os dois gols importantes para a vantagem no marcador”, afirmou.

No segundo tempo, o adversário tentou uma reação. Para o comandante da Raposa, é normal que o Palmeiras tenha evoluído na etapa complementar.

“Na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, mais capacidade, e nós, mais transição. Não é de se estranhar. Quando cheguei, disse que havia equipes mais preparadas que o Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo têm elencos muito importantes. Tivemos um momento de sofrer, mas, com a força do grupo, conseguimos superar e conquistar a vitória. Fiquei triste pelo gol que sofremos. Estávamos bem no jogo”, avaliou.

Torcida

O Cruzeiro vem tendo um bom rendimento jogando sob seus domínios no Campeonato Brasileiro. Em casa, são cinco vitórias e um empate em seis jogos. Jardim agradeceu o apoio da torcida.

“Quero agradecer toda essa vida e paixão que eles colocam nos jogos, ajudam a positividade e a energia dentro de campo. Jogamos sempre com 12 e é uma vantagem sobre os adversários”, falou.

Próximo jogo do Cruzeiro

Com o triunfo sobre o Palmeiras, o Cabuloso ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo. Agora, o Cruzeiro volta a campo no dia 12 de junho (quinta-feira), quando enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do torneio nacional de pontos corridos.

