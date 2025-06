Números do Palmeiras nos confrontos diretos dificultam briga por título no Brasileirão

O Palmeiras foi ao Mineirão no último domingo (1º) e perdeu para o Cruzeiro, em confronto direto pela liderança do Brasileirão. Comandado por Abel Ferreira, o time deixou o primeiro lugar e terminou a 11ª rodada na quarta posição, com 22 pontos.

No entanto, outro fator chama a atenção no Alviverde: as derrotas para concorrentes diretos na competição. Em três jogos contra os três primeiros colocados, o time venceu apenas o Bragantino, fora de casa, em Bragança Paulista. Perdeu para o Flamengo em casa e para o Cruzeiro longe de seus torcedores. Ou seja, de 9 pontos em disputa direta, somou somente 3 e desperdiçou 6.

Esse padrão chama atenção. No Brasileirão de 2024, quando terminou em segundo lugar ao perder o título para o Botafogo, o Palmeiras também teve desempenho ruim nos confrontos diretos. Contra o Alvinegro carioca, perdeu no Rio de Janeiro e, na rodada 37, deixou escapar a liderança ao ser derrotado por 3 a 1 em casa. Nos duelos com o Flamengo naquela edição, empatou tanto em São Paulo quanto no Rio.

A última vitória em um confronto direto pela liderança e pela disputa de título aconteceu na virada sobre o Botafogo, em 2023. Naquela noite, Endrick brilhou e comandou a reação alviverde na vitória por 4 a 3. A partir dali, o Botafogo entrou em queda, enquanto o Palmeiras manteve vivo o sonho da taça, que confirmou na última rodada.

