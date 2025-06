Marlon Freitas encerra jejum e projeta Mundial: ‘Não custa sonhar’

Marlon Freitas reencontrou o caminho das redes. Após mais de um ano, o capitão alvinegro marcou na vitória sobre o Ceará por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão. Portanto, o jogador celebrou o gol que garantiu os três pontos e a vaga no G6, e mostrou confiança para o Mundial de Clubes.

“Feliz pela vitória. Somos uma família, estamos trabalhando bastante e todo mundo se ajudando sem deixar ninguém para trás. Estava mais de um ano sem marcar. Estou feliz pelo gol, mas o mais importante são os três pontos. Temos um desafio pela frente. Vamos em busca do nosso sonho, com muito trabalho e humildade. Não custa sonhar”, disse o capitão.

Marlon Freitas fez o terceiro gol da vitória sobre o Ceará. O camisa 17 aproveitou sobra da jogada de Artur e estufou as redes aos 31 minutos. Este gol, aliás, foi decisivo para o triunfo, já que o Vozão descontou aos 41, com Pedro Raul, e incomodou na reta final. Contudo, não impediu a festa alvinegra.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025. Contudo, o Glorioso não terá vida fácil. Afinal, está no Grupo B junto com o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid, e Seattle Sounders. A estreia será no dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

