Neymar solicita ao Santos ausência em treino para ir em consulado no Rio de Janeiro

Neymar faltou ao treino do Santos, na manhã desta quinta-feira (5), para ir ao Rio de Janeiro resolver a burocracia sobre seu visto de entrada nos Estados Unidos, no consulado americano. O jogador, no entanto, participará da atividade prevista para a tarde.

Emsua aeronave particular, Neymar seguiu para o Aeroporto Santos Dumont e, em seguida, foi ao consulado. A previsão é de que ele volte ao CT no fim da tarde para retomar os treinamentos com o elenco. Jogador e clube já negociam a renovação do contrato, que vai até 30 de junho.

A diretoria do Santos entende que fez um grande esforço para contar com Neymar no início da temporada. O alto salário pesa contra a permanência, mas o possível retorno esportivo do camisa 10 ainda serve como motivação para mantê-lo. Por outro lado, os representantes do jogador consideram cedo para tomar qualquer decisão e preferem esperar.

Alguns clubes interessados em disputar o Super Mundial de Clubes, entre junho e julho, demonstraram interesse em Neymar. O presidente do Fluminense admitiu a procura, assim como o Pachuca, do México, mas nenhum deles avançou nas conversas. Em campo, Neymar ainda não conseguiu emplacar uma sequência por causa das lesões. Além disso, acabou expulso na partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

