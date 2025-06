Andrey Santos mira se firmar de vez na Seleção: ‘Quero sempre estar aqui’

De volta à Seleção Brasileira, Andrey Santos agora quer se consolidar. Destaque do Strasbourg, da França, na última temporada europeia, o meia jogou os minutos finais no duelo contra o Equador, em Guayaquil, mas agora quer mais. Ele deseja ser peça recorrente no esquema tático de Carlo Ancelotti no Brasil.

“Muito feliz por estar de volta à Seleção Brasileira Principal e por representar o meu país. Hoje, poder ter essa oportunidade um pouco mais maduro e consolidado na Europa me dá um sentimento de gratidão e de dever cumprido. Quero estar sempre aqui”, iniciou Andrey.

Neste retorno ao Brasil, Andrey Santos se vê mais maduro. Revelado pelo Vasco e peça fundamental na equipe que deixou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, o jogador foi vendido ao Chelsea e migrou para a Inglaterra com apenas 18 anos. Contudo, ele demorou bastante para conseguir ganhar minutos e mostrar seu futebol no Velho Continente.

“Foi um momento difícil. Cheguei ao Chelsea muito novo, com 18 anos. Logo depois da pré-temporada, optei pelo empréstimo ao Nottingham Forest. Acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Hoje olho para trás e vi que me amadureceu muito”, contou o meia.

Agora, o jogador espera ganhar mais uma chance contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10/6), na Neo Química Arena. Contudo, o triunfo brasileiro é o mais importante neste momento.

“É um jogo muito importante, como todos os jogos são. Quando se trata de Brasil, sempre tem que pensar em ganhar. Contra o Paraguai, não vai ser diferente, ainda mais jogando em casa, a gente vai com força total”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.