Boto destaca europeus e evita projetar Flamengo no Mundial: ‘Vamos desfrutar’

Depois de fazer um pronunciamento sobre a situação do volante Gerson, José Boto conversou abertamente com a imprensa sobre o Mundial de Clubes. O diretor do Flamengo destacou a força dos clubes europeus de campo, mas ressaltou que o time vai entrar para brigar. Além disso, o dirigente também ressaltou que não dá para se planejar em uma competição deste porte.

“É uma competição que pode existir uma regularidade. Os times sul-americanos serão postos à prova com os Europa e vice versa. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, técnicos e ligas. Eles estão um patamar acima da América do Sul. Não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos para ganhar. Nós vamos. Mas temos que estar conscientes do grau de dificuldade de jogar com os times europeus”, disse o diretor do Flamengo.

José Boto não fez grandes projeções com o Flamengo no Mundial de Clubes. No entanto, ele acredita que o clube pode passar da fase de grupos.

“Não podemos fazer planejamento numa competição dessas. Em um jogo só, as coisas ficam equilibradas. O Espérance é uma equipe com futebol difícil. O futebol da África é muito técnico, muito rápido. Mas olhando para o nosso grupo, nós projetamos passar para fase de grupos. Vamos ver o que o encaixe pode nos dar depois. Vamos desfrutar os jogos todos”, disse o diretor.

O Mundial de Clubes, afinal, será nos Estados Unidos e terá início no dia 14 de junho, com final marcada para dia 13 de julho. O Rubro-Negro, aliás, está no Grupo D do Mundial de Clubes, ao lado de , Espérance, do Marrocos, e Chelsea, da Inglaterra, LAFC, dos Estados Unidos.

Mais da coletiva de José Boto

Recuperação de jogadores:

“É importante. Expectativa é que tenhamos 99% do elenco disponível para o primeiro jogo”.

AeroFla:

“Quase 40 anos de carreira no futebol, nesses seis meses de Brasil, eu já experienciei coisas que nunca pensei em toda minha vida. Em São Luís e ontem. Se eu contar na Europa que isso existe, as pessoas não tem muita noção disso. Estar dentro do ônibus, sentir o apoio e o carinho, é um combustível muito grande. Temos a responsabilidade de representar os torcedores”.

Top-10 global?

“É muito difícil fazer a comparação. Às vezes não é a qualidade do elenco e sim as competições que estão inseridas, que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvidas que o elenco no Flamengo na PL lutava pelos primeiros lugares. Mas tem que estar habituado a jogar naquele nível. O Flamengo não está, Palmeiras não está, Fluminense não está. É muito difícil em termos de ranking. Em qualidade, está numa primeira prateleira. De habituação, ritmo de jogo, não está”.

Elenco

“Foi uma janela extraordinária, aberta só para os países do Mundial. No nosso planejamento nunca encaramos como uma janela decisiva para contratação de jogadores”.

Caso Bruno Henrique:

“Normalmente, quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante, há sempre umas notícias… ‘O Bruno Henrique é condenado, indiciado, não sei o quê’… Que, para mim, de fora, me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. É sempre um timming para certas coisas aparecerem. Agora garanto a todos que todos os jogadores estão muito focados e motivados”.

