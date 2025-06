Palmeiras trabalha estratégias ofensivas em treino nos EUA. Veja provável escalação

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira (13, seu penúltimo treino visando sua estreia no Super Mundial de Clubes. O Verdão estreia contra o Porto, no próximo domingo (15), às 19h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, pela primeira rodada da competição. E na última atividade realizada, o técnico Abel Ferreira priorizou ajustes técnicos no ataque.

Isso já era esperado entre os jogadores, já que na quinta (12), o treinador destinou o treino para correções defensivas. A atividade foi aberta para a imprensa nos 15 minutos iniciais. Diante da presença de jornalistas, o grupo correu no campo, depois fez rodas de bobinho no aquecimento, inclusive com a participação do auxiliar Vitor Castanheira.

O treinador português ainda não confirmou o time titular, mas testou variações no ataque durante toda a atividade. Tanto que Facundo Torres, Maurício e Paulinho fizeram rodízio para participar dos exercícios.

O provável time do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio ou Paulinho) e Vitor Roque. A escalação deve ser confirmada apenas na véspera da partida contra os portugueses.

Assim, o Palmeiras vai realizar mais um treino neste sábado (14), em Greensboro, pela manhã. Já a tarde, o Verdão vai para Nova Jersey fazer o reconhecimento de campo do MetLife. Por fim, os jogadores voltarão ao hotel onde ficarão concentrados para o embate contra o Porto, na estreia do Super Mundial de Clubes.

