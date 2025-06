Abel vê Palmeiras superior ao Porto em estreia no Mundial

Palmeiras estreia com empate no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Porto, neste domingo (15), pela estreia dos times no Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira afirmou que o Verdão foi melhor em campo. Assim, mereceu a vitória no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

“As duas equipes estavam nervosas e receosas, embora as oportunidades mais flagrantes tenham sido do Palmeiras. E o futebol, por mais mágico que seja, tem dessas coisas: se o segundo goleiro do Porto tem essa qualidade inquestionável, ele foi, de fato, o melhor em campo. No geral, foi um jogo bem competitivo, mas as maiores chances foram nossas”, comentou Abel Ferreira em entrevista à “Globo”.

Com o resultado, o Palmeiras, naturalmente, soma um ponto, assim como o próprio Porto, além do Al Ahly (EGI) e do Inter Miami (EUA). Dessa forma, o Verdão depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final. Abel Ferreira, aliás, diz que o time paulista mais maduro para a sequência da competição. O adversário agora é o time egípcio, na próxima quinta-feira (19), às 13h. Depois, encerra a fase de grupos diante do time da casa, às 22h do dia 23/6.

“No segundo tempo, conseguimos impor mais o nosso jogo. A chuva foi ótima, pois o gramado estava seco — isso acabou melhorando a dinâmica da partida. Nos últimos dez minutos, criamos muitas oportunidades, mas não conseguimos vencer o goleiro do Porto. Agora é analisar o que pode ser feito melhor no próximo jogo. Estaremos mais afinados e tranquilos nas próximas partidas”, acrescentou Abel.

