Fluminense joga melhor, mas empata com o Dortmund na estreia no Mundial

O Fluminense fez uma ótima exibição, mas ficou no empate com o Borussia Dortmund (ALE) na estreia das equipes no Mundial de Clubes, nesta terça-feira (17/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar de criar as melhores chances, o Flu não conseguiu sair do 0 a 0 contra os alemães, que terminaram a Bundesliga na quarta posição na atual temporada. Ainda assim, a notícia é boa, já que, com o resultado, o Tricolor pode sonhar com a passagem como líder do Grupo F.

Primeiro tempo

Contrariando a expectativa, o Fluminense foi o dono do primeiro tempo. Atuando com extrema determinação tática e física, o time brasileiro não teve mais a posse de bola, mas criou as melhores oportunidades. O zagueiro pela esquerda do Dortmund, Bensebaini, levou amarelo logo no primeiro minuto de jogo e isso fez com que Arias se animasse pelo lado direito, partindo para cima em muitos lances.

O camisa 21 do Flu fez três finalizações na etapa inicial, sendo duas para fora. Na outra, obrigou Kobel a trabalhar. Martinelli, em contra-ataque puxado pelo colombiano, chutou de fora e errou por pouco. Assim, o Fluminense conseguiu limitar o ataque alemão a apenas 0,06 de xG, o que significa que Fábio sequer precisou trabalhar.

Segundo tempo

Após ótimos 45 minutos iniciais, Renato Gaúcho não mudou sua equipe. Dessa forma, a primeira chance da etapa final também foi do Flu, com Hércules. Martinelli inverteu para Samuel Xavier, que, já de dentro da grande área rolou, para trás. O volante chegou pegando de primeira, mas enviou por cima do alvo.

Aos 12′, a melhor chance do jogo. Arias lançou para Everaldo em profundidade e o atacante saiu de frente para o goleiro Kobel. Ele optou por cortar o zagueiro e rolar para Canobbio, que chegou chutando fraco. Foi quase!

O Fluminense seguia criando chances, mesmo que em finalizações de fora. Canobbio e Martinelli testaram, parando em cortes do adversário e empilhando escanteios. Em um deles, Everaldo chutou da entrada da área e fez Kobel fazer a melhor defesa do jogo. Ele ainda pararia Nonato no rebote em intervenção milagrosa, mas o volante estava impedido.

O último gás do Flu em busca do gol da vitória foi quando Renato promoveu inúmeras entradas ofensivas, como Cano, Serna, Lima e Paulo Baya. No entanto, não conseguiu mais criar chances de gols. O Dortmund cresceu e fez Fábio, enfim, sujar o uniforme. Mas a estreia das equipes no Grupo F ficou mesmo no 0 a 0.

Próximos passos de Fluminense e Dortmund

O Fluminense volta a campo no sábado (21/6), quando enfrenta o Ulsan HD (COR), novamente no MetLife Stadium. A bola rola às 19h (de Brasília). Depois, o Tricolor encerra sua participação na fase de grupos ao duelar com o Mamelodi Sundowns (RSA), na quarta (25/6), no Hard Rock Stadium, na Flórida. Já o Dortmund faz o inverso. Primeiro, enfrenta o Sundowns, às 13h de sábado. Por fim, encara o Ulsan, na quarta, às 16h, fechando o Grupo F.

FLUMINENSE 0 x 0 BORUSSIA DORTMUND

Mundial de Clubes-2025 – Grupo F – 1ª rodada

Data-Hora: 17/6/2025, terça-feira, 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Gols: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Lima, 31’/2ºT) e Nonato (Paulo Baya, 42’/2ºT); Canobbio (Serna, 24’/2ºT), Jhon Arias e Everaldo (Germán Cano, 24’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Niklas Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson (Yan Couto, 41’/2ºT), Sabitzer (Chukwuemeka, 32’/2ºT), Pascal Gross (Jobe Bellingham, 13’/2ºT) e Svensson; Julian Brandt (Gittens, 32’/2ºT), Adeyemi (Nmecha, 13’/2ºT) e Guirassy. Técnico: Niko Kova?.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Não divulgado

Cartões Amarelos: Martinelli, Nonato (FLU); Bensebaini, Yan Couto (DOR)

