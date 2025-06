Igor Rabello, do Atlético, revela sondagens e abre o jogo sobre renovação

O zagueiro Igor Rabello é o jogador mais antigo no elenco atual do Atlético Mineiro. Ele está no clube desde 2019, mas o seu contrato está perto do fim: termina em dezembro deste ano.

No entanto, apesar do longo período no clube, ele não deve ficar mais no Galo. O zagueiro revelou em entrevista que não há conversas para renovação e que teve algumas sondagens.

“Sondagem a gente sempre tem, ainda mais em período de janela aberta. Não tenho conversado com nenhum clube, aqui também não tenho conversas com o clube para renovação. Estou totalmetne focado dentro de campo, preocupado em atuar mais, ajudar e jogar mais. Isso também quando começar a ter conversa tanto daqui, quando de fora, eu deixo para meu empresário e meu pai que cuidam da minha carreira”, contou ao “ge”.

São mais de cinco temporadas de Igor Rabello no Atlético Mineiro, apesar de ser o jogador mais antigo do elenco, ele não se firmou como titular. Aliás, o zagueiro atuou em apenas cinco partidas nesta temporada, com um total de 76 minutos em campo. Assim, ele é um dos jogadores do Galo que devem deixar a equipe nas próximas janelas.

Pelo Atlético Mineiro Igor Rabello foi hexacampeão estadual, além de ter conquistado o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.



