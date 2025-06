Fluminense alcança sua maior sequência invicta na era Renato Gaúcho

Com o empate por 0 a 0 contra o Borussia Dortmund-ALE, o Fluminense alcançou sua maior série invicta da era Renato Gaúcho. Afinal, a equipe, agora, soma sete partidas sem saber o que é derrota, algo que não acontece desde o revés por 3 a 2 para o Atlético-MG, na Arena MRV.

Desde então, o Tricolor venceu cinco partidas e empatou duas. Nesse sentido, bateu Unión Española (CHL), Aparecidense-GO, Vasco, Once Caldas (COL) e Internacional, assim como ficou em igualdade diante de Borussia e Juventude. Contudo, as duas partidas foram antes dessa nova sequência de Portaluppi.

‘Está muito bem organizado, a Fifa está de parabéns, grandes clubes do futebol mundial. Eu, como treinador de um grande clube com o Fluminense, me sinto lisonjeado estar à frente de uma Copa do Mundo igual a essa, e eu tenho certeza que o nosso torcedor também. Então a gente sempre trabalha no dia a dia para buscarmos sempre o melhor trabalho, vitórias, e colocarmos sempre na prateleira de cima o clube que é o Fluminense”, disse o comandante sobre o torneio.

Vale lembrar que o treinador não esteve à frente da equipe nos duelos com Unión Española (CHL) e GV San José (BOL). Ambos aconteceram fora de casa. O auxiliar Alexandre Mendes que ficou à beira do campo no empate por 1 a 1 e no revés por 1 a 0, respectivamente.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Ulsan HD, da Coreia do Sul. O confronto acontece no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente em Nova Jersey. A equipe ainda terá pela frente o Mamelodi Sundowns, na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em Miami.