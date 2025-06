Decisivo para o Palmeiras, Flaco López enaltece elenco após vitória sobre Al Ahly

Flaco López foi o grande nome do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele participou do primeiro gol, marcado contra pelo adversário, e depois balançou as redes com uma bela jogada para garantir o segundo.

Ao fim da partida, ainda à beira do campo, o atacante comemorou o resultado, que coloca provisoriamente o Verdão na liderança do Grupo A. A chave ainda conta com Porto e Inter Miami, equipe de Lionel Messi. Flaco, que entrou no segundo tempo, também comentou as mudanças feitas por Abel Ferreira.

VEJA: Com paralisação de 48 minutos, Palmeiras vence o Al Ahly e lidera Grupo A

“Muito, muito feliz pelo trabalho de todo mundo. Era um jogo muito importante para gente. Estava um pouco nervoso no primeiro tempo, mas graças a Deus conseguimos fazer ambos os gols e garantir os três pontos para o nosso sonho”, disse Flaco López.

“Acho que ele (Abel) ganhou o jogo. Fez as substituições certas, porque funcionaram, né? Mas todo mundo dá o seu melhor, dentro ou fora de campo. E hoje foi espetacular para gente” completou o camisa 42 em entrevista à Dazn.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (23), contra o Inter Miami, dono da casa. O Alviverde busca a liderança definitiva do Grupo A e tenta evitar um possível confronto com o PSG, líder do Grupo B.

