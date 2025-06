Corinthians prepara longa lista de dispensa de jogadores da base

O Corinthians prepara uma verdadeira debandada de jogadores em suas categorias de base nos próximos dias. Isso porque o Timão está convivendo com um ”inchaço” com jovens dentro do Parque São Jorge e deve negociar ou até mesmo liberar alguns atletas em uma extensa lista de dispensa.

Empossado no início deste mês, o diretor das categorias de base do Corinthians, Carlos Roberto Auricchio, diz que o cenário é caótico dentro do clube por conta do grande número de atletas.

“Nosso intuito principal é dar uma enxugada. O problema vai do sub-7 ao sub-20, é uma coisa impossível de qualquer comissão trabalhar. Os técnicos não conseguem nem treinar direito, eles dividem o campo em três para caber todo mundo no treino. Do jeito que está precisaria ter dois centros de treinamentos”, disse Carlos.

Em 2024, quando iniciou a gestão do presidente afastado Augusto Melo, o Timão contratou 87 jogadores para as categorias de base e criou as categorias sub-16 e sub-18. A nova diretoria, nomeada pelo presidente interino Osmar Stabile, entretanto, encerraram estes grupos por achar ”desnecessário”.

“O problema é que ano passado eles trouxeram de penca jogadores. Eu era da comissão do futebol (do Conselho Deliberativo) no começo da gestão do Augusto e, na primeira reunião, em março de 2024, eu falei: está errado, não é possível trabalhar com esse número de atletas. O nosso sub-20 jogou a última partida com três atacantes, dois de 17 anos (Nicollas e Luiz Fernando) e um de 15 (Kayque Dallaqua). Os que têm idade para a categoria não têm condições de jogar”, completou o diretor.

Corinthians também precisa negociar rescisões amigáveis

O problemas desta saídas é que muitos jogadores têm contrato profissional. Assim, o clube é obrigado a pagar indenização caso deseje encerrar os vínculos antes do prazo. Isso também cabe aos funcionários.

“Vou tentar convencê-los que é melhor sair de boa. Também iremos tentar colocar esses jogadores em algum clube para que eles não fiquem só treinando. É até bom pra eles saírem para não ficarem perdendo tempo. A inscrição da Copinha será já em setembro. emos que olhar também funcionários, que há em excesso, dar uma enxugada na folha. Aliás, o departamento está inchado em todos os aspectos. Em 2019, quando eu saí da base, era coisa de R$ 700 a R$ 800 mil o custo mensal. Hoje é de R$ 1,5 milhão, quase R$ 1,6 milhão. É um absurdo, por isso o clube não aguenta”, finalizou o diretor.

