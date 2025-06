Arias assume liderança no Fluminense e alerta sobre duelo com Ulsan: ‘Manter o foco’

Um dos líderes do Fluminense nas últimas temporadas, Jhon Arias chama a atenção pela qualidade em campo, tanto que também se firmou com a camisa da sua seleção, a Colômbia. Assim, o jogador deixou claro que o Tricolor não pode subestimar o Ulsan HD, próximo adversário no Mundial de Clubes, por causa da empolgação com a boa estreia diante do Borussia Dortmund.

Os times se enfrentam no próximo sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente em Nova Jersey. Caso a equipe carioca conquiste os três pontos ficará bem perto de uma vaga nas oitavas. O atleta revelou ter uma pequena lesão intracostelar, mas nada que o impeça de estar em campo.

“O jogo de sábado tem a mesma importância (que o contra o Borussia Dortmund). Posso garantir que até mais do que foi a estreia. O que nós fizemos nos colocou em um cenário de visibilidade global. Muita gente comentou, elogiou, e claramente o próximo adversário vai vir com a sensação de que é o jogo da vida deles, um jogo importantíssimo. Por isso, precisamos entrar com a mesma seriedade, responsabilidade e coragem com que enfrentamos o Borussia. Porque nesse tipo de torneio, é preciso somar três pontos para que aquele empate com o Dortmund realmente valha a pena”, disse ao portal “ge”.

“É difícil manter o foco mesmo depois de uma partida como a que fizemos contra o Borussia. O natural do ser humano é dar uma relaxada, descarregar a energia, mas eu conversei com o time, falei que a gente precisa ter muito cuidado com o jogo que vem aí. É contra um rival de menor hierarquia que o Dortmund e isso pode passar a ideia de que o caminho vai ser mais fácil. Mas essas são as armadilhas do futebol. Às vezes a gente tropeça, e quando percebe, já é tarde demais”, completou.

Ídolo tricolor e garçom do futebol brasileiro

Desde que chegou ao Fluminense, Arias soma 224 jogos, 46 gols e 53 assistências. No futebol brasileiro, se tornou um grande garçom, à frente, inclusive, de Arrascaeta, do Flamengo, que tem 49 passes para tentos. O colombiano falou sobre os sonhos que tem conquistado com a camisa tricolor e também por sua seleção.

“Gosto de marcar, de fazer gols, que acredito ser o ápice do futebol, um momento de êxtase do jogo. Mas também gosto de dar assistências, porque no fim das contas no futebol, como um esporte coletivo, estamos aí para darmos o nosso melhor e ajudarmos o time. Quando se dá uma assistência, claramente você está contribuindo para que alguém faça o gol, e isso beneficia o time. Acho que, para mim, e já falei isso em várias entrevistas, é tão prazeroso quanto fazer um gol: dar uma assistência. No fim, quem se beneficia é o time”, frisou.

“Era um objetivo que eu tinha. Tenho muitos sonhos e muitos tenho realizado por meio do Fluminense. Estar na seleção, ir para a próxima Copa… Quando você assume uma responsabilidade de vir para o futebol brasileiro, você sabe que vai ser um embaixador da Colômbia no Brasil. Tem certa história, os colombianos no Brasil. Posso citar o Freddy Rincón, que fez sucesso num time de São Paulo (Corinthians). No futebol, é difícil construir isso”, finalizou.

